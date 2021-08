L'UFR de Sidya aussi tourne le dos à Kassory : "il ne peut pas diriger un dialogue…"

CONAKRY- Tout comme l'UFDG et ses alliés, l'Union des Forces Républicaines (UFR) a décidé de "tourner le dos" au premier ministre Kassory Fofana, qui a appelé ce lundi 09 août les acteurs politiques à désigner leurs représentants au sein du cadre permanant de dialogue politique et social.

Interrogé par notre rédaction, sur cette invite du Chef du Gouvernement guinéen, Saïkou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l'UFR a expliqué que leur formation politique ne se sent pas concernée par ce dialogue.

"Nous ne sommes pas concernés ni par le fond ni par la forme de ce dialogue. C'est un fourre-tout qui ne sert absolument à rien, c'est pour endormir la communauté internationale, lui faire croire qu'ils sont en train de trouver des solutions à la crise dans le pays. Malheureusement, il y a une crise dont ils ne sont pas capables de régler aujourd'hui.

Parce que la crise vient du fait qu'ils ont violé les lois pour organiser les élections législatives et la présidentielle en mettant de côté les acteurs importants du pays. Cela dit, l'un des responsables de cette action qui a amené plusieurs morts pendant les manifestations, c'est encore le premier ministre qui est là. Donc, il ne peut pas diriger un dialogue parce qu'il y a une crise de confiance entre lui et les acteurs majeurs de la classe politique guinéenne", a indiqué Saïkou Yaya Barry.

En application de l'article 9 du décret du 27 janvier 2021, instituant le Secrétariat permanent du dialogue, le premier ministre a invité les acteurs politiques à désigner leurs représentants.

"Quand un dialogue s'instaure dans un pays, il y a des entités bien connues qui doivent participer à ce dialogue. C'est la société civile, les partis politiques, le patronat et les syndicats… (…). On n'est pas concerné par ce dialogue, il est fait pour animer la galerie et il ne trouvera pas d'issue favorable pour le bien des guinéens", a ajouté le secrétaire exécutif de l'UFR.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com