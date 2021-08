Dialogue Politique en Guinée: Le camp de Cellou "zappe" Kassory...

CONAKRY-Alors que le premier ministre a appelé les acteurs politiques à désigner leurs représentants au sein du cadre du dialogue politique, l'Ufdg et ses alliés de l’alliance pour l’alternance démocratique préviennent qu'ils ne se sentent pas concernés.

Lundi, par un communiqué, le Chef du Gouvernement a appelé les différents partis à désigner leurs représentants au sein du cadre permanant de dialogue politique et social.

En application de l'article 9 du décret du 27 janvier 2021, le Secrétariat permanent du dialogue sera composé comme suit: Présidence de la République 1 représentant, Assemblée nationale 1 représentant, Gouvernement 2. Ainsi que l’opposition parlementaire 1, opposition extra-parlementaire 1, la mouvance présidentielle 2 et la Société Civile: 2 représentants.

Interrogé par Africaguinee.com, le président de l’Upg a fait savoir que l'Alliance pour l’alternance démocratique n’est “pas concernée” par le ce cadre de dialogue.

“ On ne se sent pas concerné par ce communiqué. Il y a déjà un groupe de partis qui s’appellent opposition extraparlementaire. Si nous étions concernés, on aurait mentionné l'Anad.

En plus, cela ne prend pas en compte nos préoccupations. Ce genre de dialogue n’est pas celui que nous souhaitons.

Pour nous, le cadre mis est purement une institution gouvernementale alors que nous, nous voulons une médiation indépendante et non une médiation gouvernementale”, a indiqué Jacques Bonimy.

