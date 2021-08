Cadre du dialogue : Comment l'opposition compte désigner ses représentants ?

CONAKRY-Le premier ministre Kassory Fofana a invité, ce lundi 09 août, les acteurs politiques à désigner leurs représentants au sein du Secrétariat permanent du cadre du dialogue politique et social.

Si la tâche semble plus facile pour la mouvance présidentielle, c'est loin d'être le cas pour l'opposition, minée par des dissensions. Comment compte-t-elle s'y prendre pour désigner ses deux représentants ?

Selon nos informations, le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, a engagé des concertations avec ses pairs. Les différentes coalitions au sein de l'opposition ont été contactées.

Bah Oury qui a été contacté par un journaliste d’Africaguinee.com s'est félicité que le premier ministre ait enfin pris cette décision.

"On aurait pu le faire plutôt pour gagner du temps et passer en revue les graves problèmes qui assaillent le pays. Mais c'est un bon pas d'officialiser la mise en place du secrétariat permanent du cadre du dialogue politique et social.

La composition du secrétariat permanent n'avait pas fait l'objet d'une discussion ni d'un consensus, c'est une décision des autorités officielles. A un moment donné, le chef de file de l'opposition, Elhadj Mamadou Sylla avait approché le gouvernement pour réclamer un nombre de places plus important du fait de l'existence d'une opposition politique plurielle. Cela n'a pas été pour le moment le cas.

Mais quoi qu'il en soit, depuis hier soir, le chef de file a pris contact avec les principaux dirigeants et coalitions qui sont répertoriés dans le pays pour envisager dans les meilleurs délais une concertation entre les acteurs afin d'avancer au même rythme et dans le même sens. Ce, pour ne pas se piétiner et se faire des crocs-en-jambes alors que l'essentiel dans la phase actuelle c'est de permettre d'avoir un consensus par rapport aux graves problèmes qui devront faire l'objet de discussions et de débats au sein du cadre permanent qui doit organiser la concertation de l'ensemble des acteurs", a indiqué l'opposant.

Également joint par Africaguinee.com, le chef de file de l’opposition, Mamadou Sylla a abondé dans le même sens soulignant que des concertations seront faites entre les acteurs pour pouvoir désigner les représentants de l'opposition.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com