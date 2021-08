Avis d’appel d’offres pour la Sélection d’un consultant (firme) pour la réalisation d’une étude Human Centered Design (HCD)…

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET DE DIGITALISATION DES PAIEMENTS GOUVERNEMENTAUX DES PAYS DE L’UNION DU FLEUVE MANO (DIGIGOV-UFM)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Sélection d’un consultant (firme) pour la réalisation d’une étude Human Centered Design (HCD) sur les Paiements Gouvernementaux de la République de Guinée et pour obtenir l’engagement des acteurs de l’écosystème

Le Gouvernement de la République de la Guinée a reçu un financement du guichet Pilier III de la Facilité d’appui à la transition (FAT) de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet de digitalisation des paiements gouvernementaux des pays de l’Union du Fleuve Mano (DIGIGOV-UFM) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services d’un bureau de consultants en vue de la digitalisation des paiements gouvernementaux.

Le projet vise à créer un écosystème de paiements numériques qui garantira la transparence, la sécurité et l’optimisation de la gestion des ressources publiques. Les actions prévues permettront d’améliorer la quantité et la qualité des investissements publics sociaux et l’accès des populations aux services financiers de base, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie des populations et à réduire la pauvreté. Il s’agit également d’un projet pilote mis en place pour renforcer les capacités de l’État guinéen à mettre en œuvre sa stratégie de mobilisation des ressources intérieures et d’inclusion financière.

Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants: (i) établir un écosystème de paiements numériques, capable de prendre en charge tous les types de paiements de masse pour assurer la transparence, la sécurité et l’optimisation de la gestion des ressources publiques; (ii) permettre à l’administration fiscale et autres organismes gouvernementaux, grâce à la numérisation et à l’automatisation, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources publiques ainsi que la transparence ; (iii) encourager l’inclusion financière des segments vulnérables de la population en promouvant les paiements G2P et P2G et en fournissant une éducation financière significative et (iii) développer la conformité fiscale de la population par le biais de canaux numériques et contribuer à la formalisation des très petites entreprises (TPE) opérant principalement dans le secteur informel.

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements des prestations d’un consultant (firme) qui sera chargé de la réalisation d’une « étude Human Centered Design (HCD) sur les Paiements Gouvernementaux de la République de Guinée et pour obtenir l’engagement des acteurs de l’écosystème » à l’effet de renforcer leur capacité.

Le consultant (firme) jouera un rôle clé en assistant la Direction Nationale des Impôts (DNI) et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) dans l’étude Human Centered Design (HCD) sur les Paiements Gouvernementaux de la République de Guinée et pour obtenir l’engagement des acteurs de l’écosystème.

Les services prévus au titre de cette prestation comprennent :

La conduite d’une étude quantitative et qualitative « Human Centered Design » (HCD) pour définir les profils des populations cibles et identifier les solutions de paiement numérique, les supports et les canaux appropriés auprès des différents bénéficiaires du projet DIGIGOV Guinée dont :

Les ressources humaines de la DNI et du MESRS; Les autorités gouvernementales et les institutions financières publiques ; Les acteurs du secteur privé incluant les institutions financières ; Les différentes couches socio-professionnelles de la population cibles (MPME & usagers contribuables, étudiants) ; Les acteurs de la finance inclusive.

La documentation du rapport récapitulatif de l’étude avec les dispositifs de transaction financière et de paiement, tout en faisant des recommandations allant dans le sens du renforcement des plateformes digitales de paiement qui puisse connecter l’ensemble des acteurs économiques nationaux, qu’ils soient gouvernementaux ou privés.

L’organisation d’une rencontre de concertation avec les principaux acteurs de l’écosystème à l’effet d’avoir leur « buy-in » et de renforcer leur capacité.

En termes de responsabilités, la firme sélectionnée sera chargée de :

Faire une revue documentaire analysant les données existantes au niveau de la Direction Nationale des Impôts, du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique du secteur financier domestique, tout en identifiant les populations-cibles selon leurs profils respectifs et leur usage des services financiers et de paiement ;

Recueillir les perceptions, contraintes et aspirations de la population-cible en matière d’usage de services financiers (numériques) ;

Proposer un plan de travail d’exécution de la mission d’étude qui fera l’objet d’une validation ;

Elaborer une méthodologie d’enquête respectant les standards d’éthique, d’intégrité et d’objectivité ;

Proposer les questionnaires, la méthodologie d’étude quantitative et les supports de collecte des données et les soumettre à adoption ;

Former une équipe de terrain pour la collecte des données ;

Conformément à l’offre technique validée, le prestataire devra collecter, compiler, traiter et analyser les données et informations primaires et secondaires ;

Rédiger le rapport d’étude avec une note de synthèse et le soumettre pour observation.

Le Ministère du Plan et du Développement Économique invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Pour chaque mission similaire, les consultants devront présenter les informations suivantes : le nom et le descriptif de la mission, le pays où a été exécutée la mission, le nom du client, la date et la durée de la mission, le coût du projet en lien avec la mission, ainsi que les performances du projet réalisé. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux, du Lundi au Vendredi, de 8h00 à 16h30.

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après, ou transmises par courrier électronique en version PDF avec la mention « Projet DIGIGOV Guinée – Étude Human Centered Design (HCD) – avis à manifestation d’intérêt n° 002/AMI/UCEP/2021 » au plus tard le 27 aout 2021 à 12h00minutes GMT.

DIGIGOV-Guinée

Unité de Coordination et d’exécution de Projets (UCEP)

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Immeuble « MAB » au 1er étage – Quartier Minière Commune de Dixinn-Conakry

Email : passation@ucepmpde.org