Guinée : Lancement à Conakry de la 1ère édition du Salon de l’Industrie…

CONAKRY-Le ministère de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, a procédé au lancement des activités préparatoires de la 1ère édition du Salon de l’Industrie de Guinée (SIG). L’évènement a eu lieu ce lundi 9 aout 2021, dans un réceptif hôtelier huppé de la capitale Conakry. La cérémonie a été présidée par M. Alseiny Sylla, secrétaire général du ministère de l'Industrie et des PME, représentant le ministre de tutelle Tibou Kamara, a constaté sur place Africaguinee.com.

Outre les responsables du département, cet important évènement a connu la présence de dirigeants d’entreprises locaux et étrangers. Le salon de l’industrie de Guinée a pour thème ‘’industrie et chaine de valeur, vecteur de croissance inclusive’’. Il a pour objectif de permettre au secteur privé de poser les problèmes auxquels il est confronté en vue de lui trouver des opportunités dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques.

« En faisant le Salon, l'objectif du département est de porter le diagnostic du secteur avec le secteur privé lui-même. Parce que nous sommes en train d'élaborer la lettre de politique industrielle. Pour ce faire, il faudrait faire d'abord le diagnostic du secteur. Nous avons décidé d'associer le secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc, l'objectif du Salon sera de permettre au secteur privé de poser les problèmes qui l'assaillent et de lui trouver toutes les opportunités, afin que dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques, nous puissions être mieux outillés pour répondre aux attentes des acteurs du développement industriel. Le salon sera une rencontre de compétences à la fois guinéennes, africaines, mondiales et de partage des expertises et des savoir-faire », a expliqué M. Alseiny Sylla, secrétaire général du ministère de l'Industrie et des PME.

Pour cette première édition, la Côte d'Ivoire et la Turquie sont les pays invités d'honneur du Salon. Le but de cette invitation est de permettre au secteur privé national de s'inspirer de l'expérience des autres industries à travers le monde et surtout au niveau continental.

« Les deux pays invités ont un potentiel industriel extrêmement important. Donc, le salon va permettre de faire des rencontres avec d'autres industriels africains et du monde afin d'échanger les expériences pour mieux booster l'investissement dans le secteur industriel guinéen. Il y a des efforts en matière de politique publique qui ont été faits par le Gouvernement, mais nous voulons aller au-delà. Parce que le chef de l'État nous demande de faire l'identification de tous les produits de consommation globale pour que ces produits soient fabriqués en Guinée. Le tissu industriel guinéen, même si c'est développé, il est encore très en deçà des objectifs assignés à notre département. Donc, nous voulons donner un coup d'accélérateur au développement du secteur industriel en s'inspirant de l'expérience d'autres pays, pour pouvoir aller plus vite », a ajouté le représentant du ministre de l’Industrie.

De son côté, le Directeur national de l’Industrie, président du comité d’organisation du Salon de l’Industrie de Guinée, a rappelé que depuis deux ans, le Département avait eu l’ambition d’organiser ce Salon. Malheureusement, il a été freiné dans son élan par la crise sanitaire mondiale de Covid-19.

"Cette année, on a décidé de s’engager avec la clairvoyance du chef de l’Etat » a entamé M. Alphadjo Idriss Han, ajoutant que l’organisation de ce Salon est partie du constat selon lequel, il n’y a pas de relation directe entre les investisseurs locaux, mais également les investisseurs étrangers.

«Nous nous sommes rendus compte, à travers nos voyages et des forums à l’étranger, que personne ne sait qu’est-ce qu’il y a en Guinée ? Quel type de technologie est en train d’être développée ? Alors que de 2010 à nos jours, il y a 150 unités industrielles qui sont existantes et opérationnelles. Nous nous sommes dit qu’il faut montrer au monde entier ce dont la Guinée est capable. Parce qu’Aujourd’hui, c’est le fleuron industriel que nous souhaitons vraiment faire grandir et aussi attirer d’autres investisseurs. Nous sommes rendus compte que nous avons plus de quatre secteurs d’activités, mais il y a certains qui ne se développent pas. C’est le cas de l’industrie pharmaceutique.

Donc, c’est de voir comment on pourrait mettre ensemble les investisseurs nationaux et étrangers qui ont de la compétence dans ce domaine industriel pharmaceutique. C’est une ouverture internationale parce qu’il faut savoir que la compétitivité est à nos portes avec la zone libre échange continentale africaine. Donc, l’industrie guinéenne doit être mise en avant. C’est aussi une façon de vulgariser tout ce que nous avons en terme de qualité. Ce sera une occasion pour nous de montrer au monde, que la Guinée a des produits de qualité, mais aussi une bonne chaine de valeur pour obtenir des produits de norme internationale », a fait savoir le Directeur national de l’Industrie.

Pour sa part, Sékou Oumar Cissé, commissaire général du SIG, et représentant de l’entreprise Afri compétence en Guinée, a souligné que depuis le mois de mars, les travaux de ce Salon ont commencé. Il y a eu d'abord, dit-il, une phase préliminaire pour la composition du comité d’organisation, ensuite la phase du lancement, la troisième phase qui est celle commerciale et le payement d’outils de communication.

« Nous avons des canaux de communication, nous avons des affiches publicitaires et nous allons partir vers les pays invités d’honneur, notamment la Côte d’Ivoire et la Turquie par le canal diplomatique. Ceci va nous permettre d’avoir un maximum d’industriels qui seront présents le 20 et 21 octobre prochain. Nous avons aussi l’implication totale du Gouvernement, où nous avons l’engagement total du ministre d’Etat, ministre de l’Industrie pour la réussite de cet évènement.

Nous, en tant qu’Afri compétence, nous nous engageons à mettre notre expertise à la disposition des autorités guinéennes. L’objectif, c’est de mobiliser un réseau d’entreprise industrielle et surtout favoriser l’investissement. Le ministre a mis en place le parc industriel, nous nous inscrivons en droite ligne pour mobiliser ces industries afin qu’elles puissent occuper ces parcs industriels, dans le but le viabiliser et favoriser ce secteur », a expliqué Sékou Oumar Cissé, commissaire général du SIG.

Dans son discours, le 2ème vice-président de Guinée Business Forum (GBF), Ansoumane Kaba ‘’Guiter’’, représentant du secteur privé, a rappelé que l‘industrialisation et le développement vont de paires.

« Presqu’aucun pays au monde n’est parvenu à enclencher une dynamique de développement pour l’émergence économique sans établir au préalable, une solide base industrielle. Cette industrialisation est un enjeu majeur pour la Guinée. (…). Nous croyons que cette industrialisation doit inéluctablement passer par l’émergence des champions nationaux, pour en démultiplier les effets sur l’ensemble de l’économie nationale et permettre ainsi aux opérateurs économiques guinéens, d’être partie prenante et contributeurs significatifs à la réalisation du PIB » a-t-indiqué.

