Grève dans le secteur des télécommunications : Vers un dénouement de la crise grâce à Kassory Fofana…

CONAKRY- C’est un coup de maître que vient de réussir le Premier Ministre Kassory Fofana. Le Chef du Gouvernement guinéen est parvenu à atténuer l’impact de la grève qui paralyse depuis plusieurs semaines le secteur des télécommunications.

Au terme d’une rencontre qu’ils ont eue avec le Dr Ibrahima Kassory Fofana, les responsables de la Fédération Syndicale Autonome des Télécommunications (FESATEL) ont lâché du lest. Après avoir noté « l’engagement » du Chef du Gouvernement guinéen à œuvrer pour un climat de dialogue social inclusif et participatif, M. Abdoulaye Barry, le Secrétaire général de la FESATEL et ses camarades ont décidé de commuer ce qui était jusque-là une grève générale en grève perlée.

Le débrayage qui était jusque-là total dans les agences des sociétés de téléphonie va connaître un assouplissement. La FESATEL a annoncé qu’à partir de ce lundi 9 août 2021, les agences seront ouvertes les mercredi, jeudi et vendredi.

Le 28 juillet 2021, le Premier Ministre qui est le garant du dialogue social et politique dans le pays, a prêté une oreille attentive aux syndicalistes. Ces derniers ont d’ailleurs noté dans un courrier que le Chef du Gouvernement guinéen « est resté ouvert aux échanges apaisés et sereins pour favoriser le dénouement de la crise ».

