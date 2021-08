Drame à Bambéto : Un homme chute du 6ème étage d’un immeuble...

CONAKRY-Un homme d’une cinquantaine d’années est tombé du sixième étage d’un immeuble à Bambeto, dans la haute banlieue de la capitale guinéenne.

Selon le jeune frère de la victime, sous le choc, Harouna Mansaré ne souffrait d’aucune maladie psychique pour sauter dans le vide si haut. Il confie qu'avant de sortir de la maison, son grand-frère et tuteur était en discussion avec deux inconnus.

‘’Je l’ai laissé ce matin ici à la maison, Harouna Mansaré dont l’âge varie entre 48 et 50 ans. Nous avions parlé de la grève des taximètres. Ensuite quand je l’ai laissé là-bas il me disait qu’il rentrait pour prendre sa douche. Soudain, on m’a annoncé le décès de ma grand-mère, lorsque je suis venu lui annoncé cette nouvelle, j’ai trouvé des étrangers au salon, une dame et un monsieur. C’était d’ailleurs ma première fois de les voir.

Lorsque je suis sorti pour aller au pressing, une de nos voisines m’appelle pour demander où j’étais et de m’annoncer le décès de mon frère. Depuis 2012 nous vivons ensemble et c’est la première fois que j'ai ces personnes-là. Mais je vous avoue qu’il y’avait des discussions entre lui et ces personnes que j’ai laissé à la maison’’ a-t-on appris.

Les sapeurs-pompiers et la police scientifiques se sont rendus sur les lieux pour procéder à l’autopsie du corps.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com