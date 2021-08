Visite de Lorenço à Conakry : bloquée dans les embouteillages, une femme accouche dans un véhicule

CONAKRY- Les embouteillages montres qui ont bloqué la capitale, lors de la visite du Président angolais João Lorenço, à Conakry, n'ont pas été sans conséquences.

Du 29 au 31 juillet, les citoyens de Conakry ont vécu l'enfer sur les grands axes routiers de la capitale.

Une femme enceinte s'est retrouvée dans ce blocus alors qu'elle se rendait en ville pour son accouchement.

Faute de passage, elle a accouché dans un véhicule, appris Africaguinee.com.

L’acte s’est passé en face d’une clinique à Gbéssia, sur la transversale numéro 1.

Son identité n’a pas été révélée par l’infirmière qui l’a reçue dans sa clinique à Gbéssia. Toutefois, Dr Louise qui a été interrogée par Africaguinee.com affirme que la dame avait déjà perdu son bébé.

« Elle a accouché dans la voiture. Malheureusement l’enfant était déjà mort. Un cabinet de la haute banlieue l'avait recommandé d’aller vite à Ignace Deen pour se faire opérer. C’est une femme qui avait aussi perdu son dernier bébé, elle avait une cicatrice au niveau du ventre.

Ce bébé était son septième geste. Il était question qu’elle parte en ville pour son accouchement par césarienne. Dieu aidant on l’a reçu dans notre clinique même si ce n’était pas ce qu’elle souhaitait.

Finalement on a fait le travail, on l’a gardé ici et le lendemain on l’a libérée. Elle nous a dit que c’est parce que la route a été bloquée. Et moi-même j’avais été victime la veille, à Petit Simbaya où j’ai fait 4 heures de temps bloquée dans la circulation. Il y a certes les embouteillages occasionnés par la visite du président mais aussi de l’incivisme de certains conducteurs » a déclaré l’infirmière.

Nous y reviendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

