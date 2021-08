Reprise des manifestations : Cellou Dalein et ses alliés "reculent"…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo et ses alliés ont finalement décidé de surseoir momentanément à la reprise des manifestations à cause de la situation sanitaire dramatique que traverse le pays.

Les nouveaux variants de la Covid-19 font de plus en plus de victimes avec des records en terme de décès journaliers et de contaminations. Face à cette situation, l'Alliance pour l’alternance démocratique (Anad) a fini par renoncer à la reprise imminente de ses manifestations initialement prévues au lendemain des examens scolaires.

« Nous nous sommes effectivement retrouvés. Il faut remarquer que le droit de manifestation est constitutionnel. Avant de manifester, il y a des questions sur lesquelles il faut se pencher. Avec la résurgence des variants de la Covid c’est une réalité à prendre en compte. Vous savez que la politique, c’est la gestion du réel. Alors quand les gens sont en train d’être décimés par la pandémie, toute décision doit prendre en compte cela », a expliqué Edouard Zoutomou Kpogomou interrogé par Africaguinee.com.

« Nous n’avons pas renoncé à la manifestation. On s’organise pour donner un éclat particulier à cette manifestation. La reprise est toujours d’actualité. Pour le moment, nous n’avons pas donné de date. Mais le programme est maintenu. La persistance du virus n’a pas empêché d’autres activités sous d’autres cieux donc c’est une question de gestion. Nous sommes en train de suivre la situation sanitaire. Quand on va constater que le moment est propice, nous allons le faire sans préavis à part informer les autorités conformément à la loi », a ajouté l’opposant.

Dans un récent entretien qu'il a accordé à Africaguinee.com, Cellou Dalein Diallo a aussi fait une mise au point déclarant que l'ANAD tiendra compte de la situation sanitaire avant de lancer son mot d'ordre.

"On ne lancera le mot d'ordre des manifestations que lorsqu'on aura des antennes de l'ANAD dans toutes les préfectures. Bien entendu, on essayera de tenir compte de la situation sanitaire. Nous ne sont pas des gens irresponsables...", avait-il précisé.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 669 91 93 06