Départ de Messi au Barça : Message émouvant du prodige hispano-guinéen Ilaix Moriba…

BARCELONE- Le départ de l’homme aux six "Ballon d’or" de football, du club catalan fait encore jaser ! Le jeune guinéen, Ilaix Moriba Kourouma qui a côtoyé la légende argentine au milieu de terrain des Blaugranas a fait des adieux émouvants.

‘’ A 4 ans je suis venu de mon pays la Guinée -Conakry pour réaliser mon rêve d’être footballeur. Mais je n’aurais jamais pensé qu’un jour je jouerais avec le meilleur joueur du monde et que je me donnerais une assistance pour que je puisse marquer mon premier but comme professionnel. Toute la Guinée, ainsi que toute ma famille et moi n’avons que des mots de remerciement pour tout. Merci beaucoup et bonne chance pour le futur Leo’’ a écrit le jeune prodige guinéen du Fc Barcelone.

Moriba Kourouma plus connu sous le nom d'Ilaix Moriba est né le 19 janvier 2003 à Conakry. Cette jeune pépite Hispano-guinéenne qui évolue au poste de milieu de terrain a joué 18 matches sous les couleurs du FC Barcelone. Il compte bien désormais s'imposer comme un possible titulaire dans le onze catalan, même si lui aussi, son avenir au Barça n'est pas tout à fait certain.

Quant au sextuple ballon d’or Lionel Messi, il fait saut dans l’inconnu en s'engageant, sauf coup de théâtre, au PSG, Paris Saint-Germain.

A suivre...

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

