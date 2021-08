Conakry : Africaguinee.com distingué par Médecins Sans Frontières...

CONAKRY- Votre quotidien en ligne Africaguinee.com, vient de recevoir une nouvelle distinction ! Cette fois-ci, c'est l'ONG médicale humanitaire internationale, Médecins Sans frontières (MSF) qui a délivré un satisfécit à votre quotidien électronique, pour le "sérieux" et la "qualité" du travail qu'il accomplit dans la lutte contre le VIH/TB en Guinée.

La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi 5 août 2021 dans les locaux de MSF sis à Dixinn, en présence de Dr. Géraldine Colin, Coordinatrice Projet VIH/TB, du responsable de la communication terrain de Médecins Sans Frontières en Guinée, M. Bah Mohamed, de notre Directeur de Publication M. DIALLO Boubacar 1, ainsi que des représentants d'autres médias qui ont aussi été distingués.

La rencontre a été ponctuée par la projection, en avant-première du film, "mon histoire, ma vie", réalisé grâce à l'appui de MSF. Ce court-métrage sensibilise les citoyens sur l'importance de faire le dépistage VIH/SIDA et surtout à accepter son statut. Avec cette distinction, Médecins Sans Frontières, à travers son projet VIH/SIDA, témoigne sa satisfaction à Africaguinee.com.

"La presse reste l'interface entre les différentes structures de santé et organismes humanitaires qui luttent contre le VIH/SIDA et la communauté. Vous avez fait un excellent travail et le résultat se voit au niveau des différentes structures sanitaires. C'est pour cette raison que nous vous remercions et vous félicitons aujourd'hui", a expliqué le responsable de la communication des Médecins Sans Frontières en Guinée, M. Bah Mohamed.

Le Directeur de Publication d'Africaguinee.com s'est dit heureux de ce recevoir cette distinction de la part de MSF, qui selon lui témoigne le sérieux et la qualité du travail que son media accompli au quotidien.

"Ce n'est pas la première fois pour notre média d'être distingué. Mais c'est toujours une grande satisfaction de recevoir des distinctions de la part de structures mondialement reconnues pour leur sérieux. Médecins Sans Frontières n'est pas à présenter aujourd'hui dans le domaine médical et humanitaire, au plan international. Nous remercions MSF pour la confiance qu'elle a placée en Africaguinee.com, pour ses besoins de communication et lui exprimons également notre gratitude pour la reconnaissance. Cette distinction nous galvanise davantage à continuer dans le même sens et assurons de notre détermination à continuer le partenariat", a indiqué M. Diallo Boubacar 1.

Pour joindre l'utile à l'agréable, la cérémonie de remise a été clôturée palar une collation offerte par Médecins Sans Frontières à ses invités.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023