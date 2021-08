Reprise des manifestations : La "mise au point" de Cellou Dalein Diallo...

CONAKRY- Qu'attend l'opposition pour lancer son mot d'ordre des manifestations ? Alors qu'elle avait promis de reprendre les marches après les examens scolaires, aucune date n'est encore annoncée. Interrogé par Africaguinee.com, Cellou Dalein Diallo, le président de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique (ANAD) a apporté des précisions.

"Nous allons nous retrouver face à cette situation parce qu'on avait déjà estimé qu'il fallait qu'on crée au niveau de toutes les préfectures de l'intérieur, des antennes de l'ANAD, parce que ça n'existe pas, pour essayer d'encadrer ces manifestations. Lorsque ces manifestations auront lieu, il faut que ça soit sur l'ensemble du territoire national. On a déjà commencé (les installations) dans les communes de Conakry mais on va passer aussi dans les préfectures de l'intérieur", a précisé Cellou Dalein Diallo.

L'opposition avait promis de reprendre les manifestations dès après les examens nationaux. Entretemps, face à la résurgence de la covid-19 avec ses nouveaux variants, le Chef de l'Etat a du durci les mesures restrictives, en prorogeant l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 3 mois.

Bien qu'il avertisse que l'opposition ne renoncera pas à ses droits de manifester, le président de l'UFDG souligne que l'ANAD tiendra compte de la situation sanitaire.

"On ne lancera le mot d'ordre des manifestations que lorsqu'on aura des antennes de l'ANAD dans toutes les préfectures. Bien entendu, on essayera de tenir compte de la situation sanitaire. Nous ne sont pas des gens irresponsables, mais nous n'allons jamais renoncer à notre droit constitutionnel de manifester dans les rues et sur les places publiques. Cela est d'autant plus justifié que la justice nous a dit qu'elle est incompétente pour examiner la violation de nos droits et la confiscation de nos droits et libertés", a tranché Cellou Dalein Diallo.

Oumar Bady Diallo

