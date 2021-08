Guinée : Que devient Abdourahmane Sano ?

CONAKRY-Que devient Abdourahmane Sano, le coordinateur national du FNDC (front national pour la défense de la constitution) ? Cette figure de la société civile guinéenne qui a été le fer de lance de lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé, a fait profil bas. Il se fait rare depuis un certain temps. La tête de proue du front anti troisième mandat s'est murée dans un silence, depuis le lendemain de la réélection d'Alpha Condé, en octobre 2020 pour un troisième mandat.

Pourtant, à l'opposé de ses deux proches collaborateurs, Sékou Kondouno et Ibrahima Diallo, poussés à l'exil depuis le début d'année, Abdourahmane Sano est bel et bien à Conakry. Le 25 juillet dernier, il avait été aperçu au domicile de Ousmane Gaoual Diallo, fraîchement libéré de prison pour des raisons médicales.

Le leader de la Plateforme nationale des Citoyens Unis pour le Développement (PCUD) s’est tenu sagement éloigné des micros et des caméras. Maintes fois sollicités par nos soins, il n'a pas daigné répondre à nos appels. Bien que silencieux, Abdourahmane Sanoh garde toujours son aura dans les cercles des acteurs de la société civile guinéenne.

‘’Certes pour l’instant, notre directeur ne réagit en rien, mais il est quand même au diapason de tout ce qui se passe et il y travaille tous les jours’’, glisse un membre de la société civile guinéenne rencontré par Africaguinee.com. Au siège de la PCUD, M. Sano vient pour travailler, ajoute notre source.

Lire aussi- Bras de fer avec Alpha Condé : Cellou, Sano et cie jouent leur "va-tout"...

Toutefois chez les détracteurs de cette figure emblématique de la société civile guinéenne, on estime que l'origine de son silence est ailleurs. "Le calcul d’Abdourahmane Sano a échoué au lendemain du referendum et de la présidentielle de 2020. Il avait pour ambition d’être à la tête d’une transition au cas où le pouvoir d’Alpha Condé capoterait en 2020. Une chose qui, malheureusement pour lui n’a pas été possible", tempête un de ses détracteurs.

Abdourahmane Sano s’est attiré pas mal d'ennuis depuis qu'il s'est lancé la lutte pour la lutte pour la défense de la constitution de mai 2010. En 2019 il avait été arrêté, jugé puis condamné avec ses proches collaborateurs. Mais il n'a jamais fléchi, bien que sporadiquement, les forces de l'ordre, ont plusieurs fois débarqué à son domicile pour l'intimider.

"S'il a choisi de faire profil bas, il faut bien le comprendre dans sa démarche actuelle. Il ne sert à rien de s'attirer les foudres du pouvoir alors qu'ils ont déjà Oumar Sylla alias Foniké Mengué. Mieux, deux de ses proches lieutenants (Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno) continuent travailler au nom de leur mouvement", nuance un observateur.

Affaire à suivre….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13