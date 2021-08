Un remaniement ministériel en vue : Alpha Condé prépare un "coup de balai"…

CONAKRY-Le Président Alpha Condé s'apprête à remanier son Gouvernement, appris Africaguinee.com. Selon nos sources proches de la présidence et du Gouvernement, le remaniement est "imminent".

Le Chef de l'Etat réserve plusieurs surprises, selon toujours nos informateurs, qui précisent que ces changements majeurs pourraient intervenir.

Les membres de la prochaine équipe gouvernementale remaniée auront des lettres de mission claires pour exécuter le plan de gouvernance du Chef de l'Etat jusqu'en 2026. On apprend notamment le dégraissement de certains cabinets des ministères et des réaffections de prérogatives.

Autre changement attendu, c'est au niveau même de l'ossature du gouvernement. La future équipe sera moins pléthorique. Elle sera réduite à 29 ou 30 portefeuilles et tournée vers l'ouverture envers l'extérieur notamment le monde arabe, pour obtenir des levées importantes de fonds.

"Le remaniement est imminent. Pour preuve l'actuel gouvernement nommé au lendemain de la présidentielle de 2020, à part certains départements qui ont signé des contrats de performances, aucun ministère n'a reçu sa lettre de mission. Hormis les salaires, aucun autre budget n'est disponible pour leur fonctionnement", précise notre source.

D'autres surprises attendues, c'est la rentrée de certaines figures de l'opposition, et de jeunes cadres issus de la diaspora. Nos sources, nous confient que des cadres de l'UFDG pourraient être débauchés. Cellou Dalein Diallo, lançait une alerte il y a environ deux semaines.

La présidence perçue comme le "garage" des ministres limogés, pourrait aussi connaître un grand coup de balai. Des directions et secrétariats généraux dotés de plus de pouvoirs et de prérogatives seront mis en place pour contrôler les actions du Gouvernement.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Aficaguinee.com