Guinée : les étudiants menacent d’envahir les rues…

CONAKRY-Les étudiants des universités publiques guinéennes menacent de descendre dans la rue pour protester contre le retard du paiement de leurs bourses d’entretien. Ils donnent un ultimatum de 48heures au Gouvernement pour satisfaire leur revendication.

C’est le président du collectif des étudiants des universités publiques et privées de Guinée qui a fait cette annonce ce jeudi, 5 aout 2021.

« Nos trois de mois de pécules ne sont toujours pas payés. Le ministère de l’enseignement supérieur n’a fait aucune communication là-dessus. Nous avons trop patienté et maintenant nous comptons nous faire entendre dans la rue si n’rien fait dans les 48 heures. On ne peut plus continuer à sensibiliser les étudiants », a menacé Abdoulaye Tourkoun Diallo, président du collectif des étudiants.

Interpellé par un journaliste d’Africaguinee©, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dégagé toute responsabilité face à ce retard.

« Le ministère de l’enseignement supérieur suit le dossier. Mais la mise à disposition des fonds, c’est le ministère des finances et celui du budget. Nous nous avons fait toutes les démarches réglementaires, mais si on n’a pas l’argent à notre niveau on ne peut rien.

L’argent-là ne transite même pas par notre ministère. Quand ça vient, c’est automatiquement dans les comptes des institutions concernées à la banque centrale. Nous, c’est les démarches administratives qu'on mène, suivre le dossier jusqu'à son aboutissement. C’est ça notre travail », a précisé le Directeur général de l’enseignement Supérieur, Pr Momo Bangoura.

Il faut noter que c’est le dernier trimestre de l’année universitaire 2021 qui n’a pas été payé, c’est-à-dire les mois de Mai-Juin et juillet. Les députés aussi réclament depuis un certains temps le paiement de leurs primes.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28