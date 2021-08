Guinée :  Kassory instruit de réquisitionner les médias publics et privés…

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen a décidé de réquisitionner les médias publics et privés guinéen, a appris Africaguinee.com de sources officielles.

"En application des instructions du Gouvernement pour le renforcement des mesures sanitaires face à la menace des variants Delta, Alfa et autres de la coVID-19, et sur instruction du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la réquisition des médias audiovisuels publics et privés est reconduite sur toute l'étendue du territoire national",lit-on sur une note officielle du département de la Communication.

Cette réquisition couvre la période allant du 06 août au 06 novembre 2021 pour la sensibilisation,l'information des populations sur les mesures de protection contre les différents virus de la coVID-19.

"A ce titre, les radios et télévisions publiques et privées diffuseront les spots ou tout autre produit homologué qui leur sera transmis par voie appropriée, aux heures définies en commun accord avec le Ministère de I'Information et de la Communication", précise la note du Ministre de l'nformation et de la Communication.

Africaguinee.com