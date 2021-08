Guinée : Alpha Condé durcit les restrictions...

CONAKRY- En raison de l'évolution préoccupante des données épidémiologiques de la Covid-19, dans la sous-région ouest-africaine en général et en Guinée en particulier, dans ses variants Delta, Alpha, Beta, Gamma et Eta, le Président de la République a durci les restrictions.

Dans un décret pris ce jeudi 5 août 2021, le Chef de l'Etat a pris des mesures restrictives supplémentaires qui entrent en vigueur dès aujourd'hui.

En plus d'avoir ramené le couvre-feu de 22 h à 4H du matin, le président Alpha Condé interdit désormais les regroupements de plus de 50 personnes notamment pour raisons de cérémonies de mariages, baptêmes, et funérailles.

