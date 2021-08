Football : la légende Leonel Messi quitte le FC Barcelone….

BARCELONE- C'est officiel ! Lionel Messi ne renouvellera pas son contrat avec le FC Barcelone.

Une page se tourne pour le club catalan. Le club espagnole a annoncé ce jeudi 5 août 2021, qu'il ne sera pas possible de revouler le contrat de sa star en raison des obstacles structurels et financiers. Tout semblait pourtant ficelé sur sa prolongation.

«En dépit d'un accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi et l'intention des deux parties de signer un nouveau contrat ce jeudi, cela ne sera pas possible en raison des obstacles structurels et financiers», annonce le club dans un communiqué.

Le Barça regrette « profondément » qu'il ne soit pas possible « de répondre aux souhaits du joueur et du club » .

La fin du communiqué est peut-être un moment d'histoire et la fin d'un chapitre mémorable pour le FC Barcelone.

« Le Barça tient à remercier le joueur pour ce qu'il a apporté à l'institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle. »

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com