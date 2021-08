CT-EPI de Gbéssia : des patients de Covid-19 sont-ils morts suite à une coupure de courant?

CONAKRY-Des patients de la covid-19 sont décédés dans la nuit du 03 au 04 août 2021, dans le centre de traitement épidémiologique de Gbéssia. Des informations ont évoqué des morts suite à une coupure de courant au niveau du centre. Que s'est-il passé exactement ? L’Agence nationale de la sécurité sanitaire a apporté une précision.

« Il y a eu des mort, je le sais. Mais dire que c’est la coupure du courant qui a provoqué le décès, je ne saurais le dire parce qu’en matière de science, on parle des liens de cause à effet. C’est vrai qu’il y a eu coupure et des morts. Mais dire que c’est la coupure qui l’a provoqué, pour le moment les enquêtes sont en cours, on ne pourra pas vous en dire plus par rapport à ça », a précisé le DG de l’ANSS.

Il ajoute cependant que des dispositions ont été prises pour éviter que ces genres de situations ne se reproduisent. « N’oublions pas que ça fait 16 mois qu’on a commencé à hospitaliser. Par rapport à cette coupure, je crois c’est la première fois que nous avons enregistré cela. Sinon, c’est un groupe tout neuf qu’on a mis en place et que nous alimentons », a ajouté Dr Sakoba Keita.

Il faut noter qu’à date, la Guinée a 1.292 malades isolés dont 851 dans les CT-Epi et 441 à domicile, d’après l’agence nationale de la sécurité sanitaire.

