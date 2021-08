Conakry : Pourquoi la police est intervenue à Koloma ?

CONAKRY- Nous en savons davantage sur l'origine des coups de feu entendus ce jeudi 5 août 2021, au marché Koloma et environs.

Selon le porte-parole de la police, joint par Africaguinee.com, ce sont des jeunes qui avaient érigé des barricades pour protester contre la hausse des prix des produits pétroliers.

Informée de ces incidents, la police est imméiatement descendue sur les lieux pour rétablir l'ordre.

"A cause de l'augmentation des prix du carburant, ils sont sortis pour barricader la route et profitant de cet état de fait pour arnaquer les gens. Donc, la police est venue pour intervenir. On était en réunion lorsqu'on a appelé un renfort. On a rétabli l'ordre", a précisé le contrôleur général Aboubacar Kassé.

Des citoyens interrogés par Africaguinee.com ont témoigné qu'il y aurait eu des arrestations vers Sidibeya.

Des informations que le porte-parole de la police dit ne pas être en mesure de confirmer. Jusqu'à ce soir des pickups de la police étaient visibles le long du tronçon Cosa-Marché Koloma.

