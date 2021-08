Conakry : des coups de feu en pleine journée au marché Koloma…

CONAKRY-Des coups de feu ont été entendus ce jeudi 5 août 2021 aux environs de 12h GMT, au marché Koloma, dans la commune de Ratoma.

Les tris ont duré plusieurs minutes avant de s'estomper, provoquant une psychose chez les commerçants. Selon des témoins, plusieurs agents des forces de l'ordre ont débarqué sur les lieux.

"On ne sait vraiment pas ce qui a provoqué ces tirs en pleine journée. Mais ils ont duré quelques minutes. Au moment où je vous parle, les coups de feu ont cessé, mais on est inquiets. La circulation avait même été interrompue à cause de ces tirs. On va vu aussi plusieurs agents débarquer ici", nous a confié un commerçant basé à Koloma.

Un autre citoyen basé à Koloma, nous a indiqué que depuis ce matin, le contrôle des ports de bavettes a été renforcé. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les citoyens avaient recommencé à vaquer à leurs occupations.

Le quartier Koloma est coutumier d'incidents similaires. Même pendant le mois de ramadan dernier, des accrochages étaient fréquents entre citoyens et forces de l'ordre.

Nous y reviendrons !

