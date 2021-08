Vers un bras de fer entre Syndicats et Gouvernement ? " Nous ne sommes pas d’accord…"

CONAKRY-Faut-il s'attendre à un bras de fer entre le syndicat des travailleurs et le gouvernement guinéen ? Face à l’augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, certains syndicalistes expriment leur désaccord. C'est le cas de certains membres de la confédération syndicale des travailleurs de Guinée (CSTG) qui perçoit la décision du gouvernement comme « unilatérale et fantaisiste ».

Pour Yamoussa Touré, secrétaire général de la confédération syndicale autonome des travailleurs et des retraités de Guinée (COSATREG), cette décision des autorités est inopportune.

« Cette augmentation n’est pas du goût des travailleurs de Guinée et particulièrement des populations de Guinée, parce que nous tirons tous le diable par la queue. Il est très difficile ce que nous vivons actuellement parce qu’on est asphyxié sur le plan économique. Je pense que l’Etat devrait attendre le moment opportun. Ce n’est vraiment pas du goût des populations et particulièrement des travailleurs de Guinée. Et en tant que syndicalistes, nous ne sommes pas d’accord sur cette méthode. Sur le terrain, les chauffeurs n’ont pas respecté l’engagement qu’ils avaient pris, le tronçon est à deux mille francs guinéens alors que les autorités ont annoncé que c’est à 1500 FG. Tout ça c’est pour aggraver la pauvreté. Je pense que l’Etat devrait mieux réfléchir en tenant compte de la situation avant de procéder à cette augmentation que je qualifie de fantaisiste » a déclaré le syndicaliste.

Le gouvernement doit faire attention car, « nous savons que le marasme économique a fini de gangrener la Guinée à cause de la mauvaise gouvernance. Il faut faire attention aux conditions de vie des populations » prévient-il, annonçant qu’au sein de la confédération, une réunion d’urgence va être convoquée par les organisations membres.

« Au sein de la confédération nous avons été pris au dépourvus. Mais nous allons convoquer une réunion pour analyser et évaluer la situation, voir même le seuil de pauvreté qui caractérise ce pays dans tous les axes. Ensuite, nous allons prendre une décision parce que là dans le mouvement, ce n’est pas la décision unilatérale qui compte mais c’est une décision collective, d’engagement et de responsabilité » a précisé M. Yamoussa Touré.

A la question de savoir si la confédération pourrait aller jusqu’à déclencher une grève générale pour protester contre la décision du gouvernement, ou d'exiger une hausse des salaires, le secrétaire général de la COSATREG a précisé que la décision reviendra aux responsables syndicaux membres la CSTG.

Au niveau de l'USTG, le secrétaire général Abdoulaye Sow que nous avons interrogé a confié qu'ils sont en concertation.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28