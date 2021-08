Hausse "fantaisiste" du transport : le syndicat rappelle à l'ordre les conducteurs de taxis...

CONAKRY- C’est la cacophonie entre syndicalistes et transporteurs routiers sur le prix du transport au plan national !

En Guinée, au lendemain de l'augmentation des prix du carburant, le coût du transport urbain et interurbain a connu une hausse ‘’disproportionnée’’. Face à cette situation, le secrétaire général de la Fédération syndicale des transporteurs et mécanique générale de Guinée, a rappelé les spéculateurs à l'ordre, en leur demandant de respecter la loi.

‘’ Nous maitrisons le tarif du transport (…), lorsque le tarif était à 10.000gnf, le transport était à 1600gnf. A cause du manque des petites coupures de banque, nous étions obligés de faire payer le tarif du transport à 1500 gnf. Maintenant qu'on est à 11.000 gnf pour le prix du litre, au lieu du tarif antérieur qui était de 1600 gnf on maintient celui qui demeurait à 1500 gnf’’, nous a confié Ousmane Horoya Sylla, secrétaire général de la Fédération syndicale des transporteurs et mécanique générale de Guinée.

Pour les chauffeurs rencontrés par Africaguinee.com, le problème est ailleurs. Un conducteur interrogé a d’ailleurs confirmé qu’il n’est pas d’accord avec cette décision du gouvernement et du syndicat des transporteurs de réajuster à la hausse le prix du litre à la pompe. Déjà, lui, il a décidé d’augmenter le prix du transport à son niveau sans l’aval des autorités

Ousmane Horoya Sylla, prévient qu'il faut que les chauffeurs acceptent de respecter la Loi. ‘’Certes que les taxi-maitres travaillent pour bénéficier mais il faut qu’ils acceptent de respecter la loi. Si on laisse les gens faire ce qu’ils veulent, personne ne pourra circuler. Nous éperons qu’il n’y aura pas de mouvements sociaux. On s’est engagé à expliquer à la population ce qui prévaut’’ a-t-il dit.

Ce mardi 03 Aout 2021, le gouvernement guinéen a procédé au réajustement du prix des produits pétroliers. Ainsi, l’effet domino de cette hausse du prix du litre à la pompe a carrément impacté sur le coût du transport qui a connu une augmentation de 500 francs sur les différents tronçons de la capitale guinéenne et de ses environs.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13