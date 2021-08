Guinée : le gouvernement réglemente l'utilisation des drones…

CONAKRY-Le Gouvernement a fixé les conditions d'utilisation des drones en Guinée. Selon un communiqué conjoint pris par les ministres de la Défense et des Transports, il est indiqué que "toute utilisation des drones dans l'espace aérien national est interdite sous réserve d'autorisation". Africaguinee.com vous livre ci-dessous la note conjointe de Dr Mohamed Diané et de Mohmed Keita.

Suite à la prolifération et à l'usage incontrôlé des drones dans l'espace aérien de la République de Guinée, le Ministère de la Défense Nationale et le Ministère des Transports invitent tout détenteur desdits engins volants de les faire enregistrer et immatriculer auprès de l'Etat-major de l'Armée de l'Air et de l'Agence Nationale de la Navigation Aérienne.

Toute utilisation des drones dans l'espace aérien national est interdite sous réserve d'autorisation du Ministre d'Etat Chargé des Affaires Présidentielle, Ministre de la Défense Nationale et du Ministre des Transports.

Tout contrevenant au présent communiqué s'expose á des poursuites judiciaires et à la confiscation du ou des drones utilisés.

Le Chef d'Etat-major Général des Armées, le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire et le Directeur Général de Agence Nationale de la Navigation Aérienne sont chargés de veiller à l'application du présent communiqué.