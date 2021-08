Frebory Donzo, syndicaliste : "pourquoi les tarifs du transport n'ont pas augmenté…"

CONAKRY-Alors que les prix des produits pétroliers ont été réajustés de 9000 à 11.000 Gnf, le coût du transport restera inchangé en Guinée. Mais pourquoi ? Interrogé par Africaguinee.com, le président de l'Union nationale des Transporteurs Routiers de Guinée (UNTRG) a donné les raisons. Elhadj Frebory Donzo explique qu'en réalité, les tarifs réels du transport n’étaient pas appliqués.

"En réalité, les tarifs réels du transport n’étaient pas appliqués. A Conakry, le tarif normal du tronçon fixé au cours du dernier changement du prix était à 1300 Gnf. Mais à cause de problème de monnaie, le prix du tronçon a été maintenu à 1500 Gnf.

Pour le transport interurbain, le tarif a été fixé. C’était d’ailleurs plus facile. A ce niveau aussi, ce qui avait été fixé n’était ce qui était appliqué. Le tarif appliqué était inférieur à celui pratiqué. A l’époque, les gens avaient compris que le tarif qui était fixé ne pouvait pas être appliqué parce qu’il y avait moins de passagers. Ce qui nous avait poussé à casser le tarif pour pouvoir faire le transport. Ce qui fait que par endroit, on a fait une augmentation de 10%", explique le Syndicaliste.

Le président de l'Union nationale des Transporteurs Routiers de Guinée (UNTRG) invite les transporteurs de se conformer aux tarifs en vigueur et le gouvernement de respecter ses engagements.

"Je demande aux transporteurs de se concentrer sur le respect des nouveaux tarifs parce qu’on a demandé beaucoup de chose au gouvernement. Notamment la levée des barrages qui constituent un goulot d’étranglement pour les usagers notamment les chauffeurs. A ce niveau, il y a même eu un communiqué interministériel (Défense et Sécurité) pour interdire toute tracasserie au niveau des barrages et qui limitait le nombre des barrages à 3 à l’entrée de Conakry plus les PA qui contrôlent les différents ponts. A ce niveau, les agents n’ont pas à demander ni les pièces d’identités, ni les documents de véhicules. Nous demandons aux autorités de respecter les différents points que nous avons obtenus au cours des discussions", a lancé ce responsable syndical.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com