Fodé Bangoura : "il faut débusquer et sanctionner les agents indélicats…"

CONAKRY-Le Secrétaire Permanent du cadre du dialogue qui a piloté les négociations entre le Gouvernement et les syndicats des transporteurs, a appelé ce mercredi 4 août 2021, au respect des engagements pris de part et d'autre.

Fodé Bangoura appelé notamment à débusquer et sanctionner les agents indélicats qui seraient surpris en train de racketter des citoyens dans la circulation.

« Par le décret 031 du 27 janvier 2021, le président de la République a mis en place un cadre permanent de dialogue. C'est en application de l'article 5 dudit décret qu'une concertation a réuni le syndicat des transporteurs et les ministères de la Défense, de la Sécurité, des Transports et celui des Travaux publics. A l'issue de plusieurs rencontres au cours desquelles la faîtière des routiers de Guinée a clairement expliqué les préoccupations, le gouvernement, avec les recommandations du président de la République, a pris des mesures importantes », a rappelé Fodé Bangoura.

Si les syndicats des transporteurs ont accepté de ne pas augmenter les tarifs du transport, M. Bangoura encourage par la même occasion les autorités à veiller au respect de leurs engagements notamment la lutte contre les tracasseries policière.

« De leur côté, les syndicats des transporteurs routiers se sont fermement engagés à respecter et à faire respecter les tarifs en vigueur malgré l'augmentation du prix du carburant. Nous profitons de cette situation pour demander au syndicat de sensibiliser leurs camarades chauffeurs. Avec votre aide, seront débusqués et sanctionnés les agents indélicats qui ne respecteraient pas les mesures. Nous devons tous apprendre à respecter et à faire respecter nos engagements », a lancé le secrétaire du cadre permanant du dialogue politique et sociale.

Sauf que par rapport au coût du transport, le tarif fixé et la réalité sur le terrain, il y a une différence abyssale. Conakry, le coût du tronçon est passé ce matin de 1500 à 2000 GNF.

