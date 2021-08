Dr Sakoba Keita : "il y a des cadres qui ont infecté le lit, les enfants, même la bonne…"

CONAKRY-Le Directeur Général de l'ANSS (agence nationale de sécurité sanitaire) a fait des révélations inquiétantes ce mercredi 4 août 2021, sur la troisième vague de la Covid-19 en Guinée. L'épidémiologiste révèle que beaucoup de fonctionnaires dans les départements ministériels qui ont refusé la vaccination contre la covid ont été infectés par le virus sars-cov2 et certains en sont morts.

« Il y a des situations qui se sont produites ces derniers jours. J'ai demandé à un de mes agents d'aller voir les morts par suite de Covid-19 durant le mois de juillet. Il a examiné dans tous les dossiers des morts de suite de Covid-19 au mois de juillet. Il a examiné 46 décès pour voir leur statut, de ces 46, il y a deux qui étaient vaccinés. Les deux là aussi avaient d'autres maladies. Ce qui prouve que la vaccination est un élément qui pourra protéger nos citoyens de la mort.

J'ai le regret de vous informer, dans les départements ministériels, la plupart des fonctionnaires qui ont refusé notre campagne de vaccination, les 50% se sont retrouvés infectés. On a même perdu certains parmi eux pour refus de vaccination», a révélé Dr Sakoba Keita.

« On ne se vaccine pas pour soi-même. Je connais des fonctionnaires, ils ont refusé le vaccin dans leur département, ils se sont infectés, infecté le lit, les enfants et même la bonne. Pourquoi diffuser la maladie comme ça?» s'interroge De Sakoba.

Le DG l'Anss invite les populations à aller se faire vacciner, car c'est le seul moyen de se protéger et protéger les siens. Malgré la virulence de la Covid-19 en Guinée (238 morts et plus de 1000 patients sous hospitalisation), l'agence nationale de la sécurité sanitaire n'entend pas exiger le pass vaccinal sur le plan national. La raison est simple : la Guinée ne dispose pas suffisamment de vaccins.

«Nous avons 33 mille doses de vaccin disponibles au niveau national et ce stock va être rehaussé dans l'ordre de 60 mille», a précisé le DG de l'Anss, Dr. Sakoba Keita.

«L'obligation de la vaccination, on veut le faire de façon progressive. Pour qu'on puisse le rendre obligatoire, il faut qu'on ait 6 millions de doses de vaccins», a-t-il expliqué, annonçant que dans certains services, le pass vaccinal sera rendu obligatoire.

"Il y a certains services stratégiques qui traitent beaucoup du fonctionnement de l'État et nous-mêmes, on a rendu le pass sanitaire obligatoire pour l'accès à l'Anss. Sur le plan national, on attend qu'on ait suffisamment de doses pour que nous puissions nous faire aider par les services de la protection civile pour les sorties de Conakry et des préfectures soient subordonnées au pass vaccinal.

Mais pour le moment, on n'a pas la capacité de prendre cette décision. C'est pourquoi on a mis les deux, soit tu as ton carnet de vaccination ou ton test CPR. Mais il est mieux de se vacciner une bonne fois pour toute, au lieu de mettre le bâton dans ton nez, parce que le test n'est valable que pour une semaine" a appelé Dr. Sakoba Keita.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28