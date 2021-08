Damantang Camara prévient : "On n'est pas là pour rigoler…"

CONAKRY-Alors que certains émettent des doutes sur le respect des engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis du syndicat des transporteurs, le ministre de la Sécurité et de la protection civile rassure. Damantang Albert Camara prévient que le Gouvernement n'est pas là pour "rigoler", mais pour réguler le secteur.

« La différence entre ce qu’on faisait avant et ce qu’on fait aujourd’hui est à plusieurs niveau. Le premier niveau, c’est la collaboration avec les transporteurs eux-mêmes. Une plateforme fermée entre eux et nous où des numéros de téléphone bien précis sont identifiés où on peut être alerté à tout moment. Une mission mixte des forces de défense et de sécurité et douane va faire le tour de tous les barrages pour aller expliquer aux agents sur place ce qu’ils doivent contrôler et comment ils doivent le contrôler et surtout ce qu’ils n’ont pas le droit de faire.

Ça c’est un engagement très fort. Nous étions même allés jusqu’à proposer aux syndicats de contribuer à la surveillance des points de contrôle que ça soit à Conakry ou dans les barrages. Ils ont eu à dire que cela est un rôle régalien de l’État », a soutenu le ministre de la Sécurité avant de préciser qu’une mission a été créée pour sillonner les différents points de contrôle dans la capitale.

Dans la ville de Conakry le Général Baffoe directeur général de la police, a mis en place un corps de 8 inspecteurs qui font le tour de tous les points de contrôle pour voir s’il n’y a pas de clandestins en train de racketter. "Voilà ce qui fait qu’on a confiance en ce nouveau dispositif et nous pensons qu’il va produire des effets », selon le ministre Damantang.

En ce qui concerne les rackets au niveau des barrages routiers, le ministre de la Sécurité a exhorté les conducteurs de ne rien payer aux agents. « On a rappelé à nos amis syndicats en leur disant que c’est difficile pour eux en arrivant à un barrage et qu’on leur demande de payer alors qu’ils savent qu’ils doivent rien payer, et pour ne pas retarder ils paient pour passer. Ne cédez pas, on n’est là pour vous accompagner. Ça va être dur un certain temps, mais à un moment donné, les gens comprendront qu’on n’est pas là pour rigoler, mais pour réguler le secteur », a exhorté Damantang Camara.

