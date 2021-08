Coût du transport : les conducteurs de taxis désapprouvent leur syndicat…

CONAKRY- Les chauffeurs de taxis urbain et interurbain désapprouvent leur syndicat qui a donné la garantie au Gouvernement que les coûts du transport en vigueur seront inchangés, ce, malgré l'augmentation des prix du carburant à la pompe, passés 9.000 à 11.000 Gnf. A Conakry, ce mercredi 4 août 2021, lendemain du réajustement des prix des prix des produits pétroliers, le coût du transport a connu une hausse de 500 francs sur le tronçon. Constats.

Plusieurs conducteurs de taxis urbain et interurbain interrogés par un journaliste de notre rédaction se disent opposés à cette décision du gouvernement d’augmenter le prix du carburant et que cela ne soit pas répercuté sur le tarif du transport. Ils dénoncent le mauvais état des routes, les rackets des agents de sécurité au niveau des barrages.

Mamadou Djouma Barry est conducteur de taxi dans la ville de Conakry. Trouvé assis derrière son volant, ce chauffeur nous a expliqué qu’il n’est pas d’accord avec cette décision. Déjà, lui il a décidé d’augmenter le prix du transport à son niveau sans l’aval des autorités.

« Moi en personne, j’ai calculé mais j’ai trouvé qu’à avec ce prix, je ne peux m’en sortir. Depuis le matin je travaille mais j’ai trouvé qu’il faut que j’augmente 500 gnf sur les 1500 qui étaient en vigueur sur le tronçon. Quand les passagers montent à bord de mon taxi, je les informe avant de bouger que le tronçon c’est à 2 000 gnf. Il y en a qui acceptent mais d’autres refusent. Donc, je vais continuer à travailler ainsi jusqu’au soir pour voir la situation, si j’arrive à gagner quelque chose, c’est-à-dire le prix de mon carburant, les recettes journalières et ma dépense, je vais continuer à travailler demain. Mais si c’est le contraire, je serai obligé de garer mon taxi pour le moment.

On est obligé d’augmenter 500 FRANCS sur le tronçon. Si les gens acceptent cela, on va continuer mais s’ils refusent alors on serait contraint de garer nos taxis. Parce qu’on paie le litre de carburant à 11 000 gnf. Maintenant si on prend 5 personnes qui payent 1 500 gnf par tronçon, on n'aura que 7 500 gnf. Avec les embouteillages, des fois on consomme jusqu’à un litre et demi par tronçon. Donc, si on calcule tous ces facteurs, vous conviendrez avec moi que nous perdons énormément », a expliqué ce conducteur de taxi urbain, visiblement inquiet de la situation actuelle des guinéens.

Mamadou Bobo Barry abonde dans le même sens. Cet autre conducteur de taxi nous a confié qu’il va travailler avec les 2 000 gnf par tronçon pour cette journée pour évaluer la situation.

« Je ne suis pas d’accord avec cette décision d’augmenter le prix du carburant à la pompe. Parce qu’à notre niveau, ils n’ont pas accepté d’augmenter le prix du transport. Maintenant, à notre niveau, nous sommes obligés d’augmenter 500 gnf sur les 1 500 gnf par tronçon. Aujourd’hui on va travailler avec 2 000 gnf par tronçon et le soir on va faire l’inventaire pour voir si on peut s’en sortir avec ce montant. J'ai 100. 000gnf de recettes à verser par jour et je consomme 20 litres par jour. Avec les 1500 gnf par tronçon, c'est difficile de s'en sortir ».

Ce ne pas les conducteurs de taxis urbains seulement qui sont mécontents avec cette décision du gouvernement guinéen. Alhassane Bah circule sur la ligne Conakry-Boké. D’après ses explications, les conducteurs des taxis interurbains avaient déjà dans leurs programmes d’augmenter le prix du transport avant même la hausse du carburant.

« Nous ne pouvons pas accepter cette décision. Déjà, nous on voulait augmenter le prix du transport avant même qu’on augmente le prix du carburant à la pompe. Parce que toutes les routes sont dégradées, de la déviation de Kagbélen jusqu’à Boké c’est le même calvaire. Quand on envoie nos véhicules dans les garages pour réparation, les mécaniciens les arrangent de telle sorte que si la route était dans un bon état, on pouvait rouler jusqu’à 6 mois. Mais actuellement, quand on fait un seul voyage entre Conakry-Boké, on constate que tout est gâté. Exemple, on peut acheter deux amortisseurs à 1.500 000 gnf et les mettre sur notre véhicule mais ils vont se gâter au bout d’un seul voyage au cours duquel on ne peut même pas avoir 800 000 gnf. En plus, avant on achetait un pneu à 100 000 gnf mais maintenant le prix d’un pneu se négocie à 180 000 gnf.

Face à toutes ces difficultés auxquelles nous sommes confrontées, si on augmente le prix du carburant, nous on va gagner quoi si on n’augmente pas le prix du transport ? Sans compter le nombre de barrages sur la route où on nous arnaque tous les jours », a fustigé ce conducteur trouvé sur la ligne Conakry-Boké à la gare routière de Bambéto.

Thierno Sylla, est chauffeur de taxi interurbain sur le tronçon Conakry-Labé. Selon lui, si les syndicats du transport acceptent cette décision d’augmenter le prix du carburant sans revoir le prix du transport, le mieux pour les chauffeurs est de garer leurs véhicules.

« Puisque le gouvernement et le syndicat sont ensembles, si les gens pouvaient accepter, c’est de garer d’abord les véhicules. Parce qu’une fois que le prix du carburant est augmenté, ce n’est pas que le transport seulement qui sera impacté. Les prix des autres produits le seront également. Augmenter 10.000 gnf sur le transport, ce n’est pas ça la solution. Si nous étions unis, on allait tous garer d’abord nos engins (…) Exemple sur le tronçon Labé-Conakry, le transport par personne, c’est 160 mille francs guinéens, je ne connais pas pour les autres tronçons mais ils ont donné l’instruction de pas augmenter. C'est impossible. Je crois que la seule solution, c’est de dire aux chauffeurs de garer s’ils veulent que ça marche. Car si les gens garent pendant deux à trois jours, une solution va être trouvée », a préconisé ce conducteur de taxi interurbain.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 02