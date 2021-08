Alpha Condé : "les mauvaises sirènes qui ont prédit la catastrophe à la Guinée…"

CONAKRY-Le Président de la République a réitéré, ce mercredi 4 août 2021, son ambition de faire de la Guinée, la deuxième économie en Afrique de l'Ouest après le Nigéria. Alpha Condé qui s'exprimait, en marge de l'inauguration d'une nouvelle institution bancaire à Conakry, a, cependant martelé que pour concrétiser cette ambition, il faut l'unité et la solidarité entre les guinéens.

"Il y a 20 ans, le président Jacques Chirac m'avait dit : monsieur Condé je ne comprends pas, de toutes les anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'ouest et du centre, c'est la Guinée qui avait le plus bel avenir". Le Président Houphouët-Boigny disait pour sa part : s'il y avait à choisir entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, il aurait préféré d'être le président de la Guinée.

On doit se poser la question : pourquoi nous n'avons pas atteint ce que Dieu nous a destiné en donnant plus des richesses à la Guinée ? C'est la volonté politique, d'ambition, d'unité et solidarité entre les guinéens qui ont manqué. Nous avons l'ambition et l'affirmons haut et fort, de faire de la Guinée la deuxième économie en Afrique de l'ouest après le Nigeria", a martelé le Chef de l'Etat.

Alpha Condé invite tous les guinéens : jeunes, femmes, cadres, travailleurs… de croire en cette ambition et en la capacité de la Guinée de l'atteindre. "Cela ne peut se faire que si le pays est calme, s'il y a la solidarité et si les guinéens s'aiment les uns les autres et travaillent ensemble pour faire avancer le pays. Cela suppose le respect de la loi, l'engagement et surtout le travail", a-t-il lancé.

Le dirigeant guinéen affirme que malgré toutes les prédictions catastrophistes, la Guinée est restée débout. Selon lui, le peuple guinéen est un peuple valeureux capable de faire des miracles.

"Peuple de Guinée, malgré les mauvaises sirènes qui ont prédit la catastrophe à la Guinée, elle est débout et croyez-moi, nous allons atteindre notre ambition. Je vous promets que la Guinée sera la deuxième économie en Afrique de l’Ouest après le Nigeria. Peuple de Guinée, aies confiance en ton avenir. Tu es un peuple valeureux, qui a osé défier le colonialisme français en étant le jeune pays à voter non en 1958. Le peuple de Guinée est toujours resté dans ce sens qui est la défense de sa souveraineté, sa jalousie dans le respect de sa souveraineté. Avec un tel peuple, tous les miracles sont possibles. C’est pourquoi je suis optimiste", a-t-il indiqué.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com