Ahmat Abdelkerim nommé Directeur Général du Cluster Corne de l'Afrique de Bolloré Transport & Logistics

Ahmat Abdelkerim est depuis le mois de juillet 2021 Directeur général du cluster corne de l'Afrique de Bolloré Transport & Logstics. Il dirigera les activités de l'entreprise sur trois pays: Djibouti, Ethiopie et Erythrée.

Il succède à Patrick Gerenthon qui a été appelé à d'autres fonctions au sein de Bolloré Transport& Logistics.

De nationalité tchadienne, Ahmat Abdelkerim est diplômé de Sup Management au Maroc et titulaire d'un mastère spécialisé en politiques et management du développement obtenu à Sciences Po Paris.

En 20 ans de carrière au sein des différentes filiales de Bolloré Transport & Logistics, il a occupé plusieurs fonctions managériales avant d'être promu Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Tchad en 2016.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ahmat Abdelkerim supervisera le développement des logistiques de l'Afrique de l'Est. Sa connaissance des métiers opérationnels lui permettra de développer des solutions innovantes et agiles adaptées aux besoins de la clientèle locale et internationale.

«C'est une grande fierté pour moi de rejoindre les équipes du périmètre de la corne de l'Afrique et de contribuer avec le soutien des collaborateurs au succès de Bolloré Transport& Logistics. Ensemble, nous allons continuer à développer les activités de l'entreprise en Afrique de l'Est et à offrir à nos clients des solutions compétitives en s'appuyant sur notre savoir-faire et notre connaissance des marchés. » a déclaré Ahmat Abdelkerim.

A propos de Bolloré Transport & Logistics

Présent dans 107 pays, Bolloré Transport &Logistics est un acteur majeur du transport international et de la logistique avec 36.000 collaborateurs dans 107 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply chain, l'entreprise conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajouté.

Implanté sur les principaux hubs portuaires et aéroportuaires du monde Bolloré Transport &Logistics propose à ses clients un service de proximité, une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations de bout en bout.

En Afrique, l'entreprise investit environ 300 millions d'euros chaque année pour innover et développer des infrastructures portuaires et ferroviaires, des hubs logistiques régionaux et des entrepôts à haute valeur ajoutée.

www.bollore-transport-loqistics.com

