Halte aux distinctions et publications opportunistes associées au nom du Premier Ministre

Conakry le 3 Août 2021- Il nous revient de constater avec dépit sur les réseaux sociaux et certains médias en ligne, que des organisations à dessin obscures, associent le nom et l’image de monsieur le Premier Ministre à des événements ou initiatives mal saints.

De même, certains groupes de communicants se servent des photos et informations officielles pour se livrer à des fausses annonces et publications qu’ils attribuent à Dr Ibrahima Kassory Fofana.

Nous rappelons, aux uns et aux autres, que les membres du Gouvernement, à commencer par Mr le Premier ministre, sont soumis à un devoir de réserve, à une discipline gouvernementale qui interdit formellement le parrainage voir la simple participation à des événements et activités sans utilité publique ou impacts positifs sur la vie des populations . Il est important de rappeler en définitive, que le cabinet de Monsieur le Premier Ministre dispose d’un service professionnel qui assure sa communication.

En conséquence, le service de communication de Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement, invite les uns et les autres à s’abstenir d’utiliser improprement son nom et son image aux cérémonies et événements opportunistes qu’ils initient et organisent à des fins personnelles et égoïstes.

En tout état de cause, le service de communication de la Primature, se réserve le droit d’user de toutes les voies légales pour protéger la crédibilité, la réputation et l’image de Monsieur le Premier Ministre.

Le Conseiller en Communication et de Relations avec la Presse