Méditerranée : les cris "insoutenables" d'une guinéenne en détresse…

C’est une vidéo devenue virale sur la toile qui montre une femme à l’eau agrippée à une embarcation de fortune ! Cette dame en langue vernaculaire soussou implore la grâce divine de lui rendre ses enfants noyés au cours de ce naufrage.

Dans cette vidéo insoutenable, on aperçoit les pieds d’un corps sans vie d’un enfant dont l’âge varierait entre 3 à 5 ans.

Dans l’eau, une dame en jérémiades, en compagnie de trois autres femmes regrette la mort d’une certaine Saran avec ses deux enfants, sous le regard médusé de deux hommes qui tentent de les sauver. Ces derniers leur demande de se calmer, en promettant de leur offrir de l'eau. Un des sécuriste déclare : "c'est la volonté de Dieu madame…".

Et une autre femme en détresse de dire : "deux autres femmes enceintes (sont mortes)", alors qu'une autre pleurait la perte de ses enfants, l'un âgé de 10 ans.

La Méditerranée demeure la route maritime migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 20 000 personnes s'y sont noyées ces six dernières années, d'après les chiffres de l'Organisation internationale des migrations (OIM).

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13