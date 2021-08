Les confidences d'Alpha Condé : "lorsque j’ai eu des difficultés à l’Aéroport du Caire…"

CONAKRY-En marge de la visite de son homologue Angolais Joao Lourenço à Conakry, le président Alpha Condé a revisité un pan de l’histoire qui a caractérisé les relations entre la Guinée et l'Angola. Le chef de l’exécutif guinéen, a fait aussi de nouvelles confidences sur son passé d'opposant. Extraits.

"Les relations entre la Guinée et l’Angola remontent de loin. Le MPLA (Mouvement patriotique pour la Libération de l’Angola), a été créé en Guinée (…), moi-même j’ai eu à rencontrer plusieurs fois le président Agostino Neto particulièrement à Brazzaville avant l’indépendance. Après l’indépendance de l’Angola, au moment où j’étais opposant, j’ai été toujours très bien reçu en Angola, lorsque mon très cher frère et ami était secrétaire général du parti.

Je partage tout ce qu’il a dit concernant les conséquences de la maladie sur nos pays et la revendication d’une juste répartition. Parce que pour le moment nous sommes défavorisés non seulement au niveau des vaccins mais des financements que les grands pays se réservent. C’est en luttant ensemble, c’est quand l’Afrique parle d’une seule voix que nous réussirons et c’est sur cette voie que nous nous sommes engagés. C’est vrai que nous avons un très long passé, mais nous devons nous tourner désormais vers l’avenir et comment développer au mieux les relations entre nos deux pays, parce que l’histoire nous a liés.

A un moment donné, avec la seconde république en Guinée, les relations se sont un peu distendues mais avec mon retour, nous nous retrouvons toujours entre camarades, nous avons eu toujours les mêmes idées. Puisqu’en tant que président de la FEANF (Fédération des Etudiants Noirs en France), nous avons soutenu tout le temps la lutte du MPLA face aux différentes manœuvres de l’impérialisme qui s’appuyaient à l’époque sur le président Mobutu du Zaïre.

Liens entre le président Alpha Condé et l’Angola…

Moi-même j’ai été plusieurs fois rencontrer les dirigeants, donc c’est une histoire personnelle qui me lie à l’Angola. En dehors des liens étroits entre les deux peuples, il y a des liens très étroits entre moi et les dirigeants angolais particulièrement mon frère Lorenço.

Donc c’est un grand plaisir pour moi qu’il puisse venir en Guinée après le président Neto et que nous avons eu l’honneur de nouveau d’honorer l’Angola, après l’avoir fait sous le président Sékou Touré. Ce que je peux dire à mes frères angolais, ce qu’ils doivent se sentir comme chez eux en Guinée comme moi je me sentais chez moi en Angola. J’étais tellement bien reçu que lorsque j’étais là-bas, tous les ouest-africains qui y vivaient, venaient me voir pour m’exposer leurs problèmes pour intercéder pour eux. Donc je tenais un peu le rôle de consul général de l’Afrique de l’Ouest en Angola, cette position-là, c'est grâce à l’amitié qui nous liait.

J’avais beaucoup d’amis comme notre regretté Paolo Georges que j’aurais voulu voir dans cette délégation. Mais évidemment la volonté de Dieu est inchangeable et nous ne pouvons rien. Car je me rappelais toujours, lorsque j’ai eu des difficultés à l’Aéroport du Caire, il était à l’époque le représentant de l’Angola, il est venu passer toute la journée à côté de moi à l’Aéroport jusqu’à ce que j’ai pu prendre l’avion pas sur Paris mais sur Prague. La MPLA et nous, sommes toujours retrouvés sur le même côté dans la lutte pour la libération de l’Afrique et pour son développement.

Axe de développement…

Maintenant nous allons nous unir pour que l’Afrique parle d’une seule voix et pour qu’on renforce les relations africaines et que les problèmes africains soient résolus par les africains. Nous avons aujourd’hui la capacité (…), nous avons les richesses minérales, nous avons l’eau et des terres très fertiles. Si nous nous donnons la main, et que nous décidons de travailler, nous sommes certains que l’Afrique demain sera l’avenir du monde. Et c’est ce que nous devons léguer à la jeune génération. C’est pourquoi nous allons renforcer nos relations dans tous les domaines. Qua ça soit le domaine de la sécurité, même militaire mais surtout dans le domaine économique. Chacun de nous doit apporter à l’autre ce qu’il a de meilleur.

Les hommes d’affaires angolais sont les bienvenus en Guinée tout comme les hommes d’affaires guinéens sont les bienvenus en Angola. Mais, nous voulons aller plus loin, faire des jointventure entre les deux Etats. Nous avons la chance d’être des pays que la nature a offert d’énormes chances au point de vue minière et des terres. Il nous revient à nous de renforcer les relations qui ont existé avant et surtout de faire sortir notre jeunesse du chômage, faire sortir nos paysans de la misère et surtout passer par l’émancipation de nos femmes dans leur libération".

