Intempéries meurtrières à Conakry : Que compte faire le Gouvernement ?

CONAKRY-Alors que les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry, ont fait au moins quatre morts et laissé plusieurs famille en détresse, le Gouvernement guinéen a promis d'accompagner les sinistrés.

"Nous sommes très attentifs à tout ce qui touche à la vie, à la sécurité et à la santé de nos population. Soyez sûrs et certains que le Gouvernement prendre toutes ses responsabilités pour accompagner nos populations et les protéger de tous les risques notamment ceux liés aux intempéries", a annoncé Tibou Kamara, le porte-parole du Gouvernement.

Depuis plusieurs jours, certains citoyens de la capitale ont encore les pieds dans l'eau. Cernés par les eaux, qui ont envahi leurs habitations, ils lancent un appel à l'aide. C'est notamment le cas à Kobaya, dans la banlieue nord.

