Diao Bah, maire : "Pourquoi nous voulons que Timbi-Madina soit érigée en Préfecture…"

TIMBI MADINA-La sous-préfecture de Timbi Madina veut changer de statut. Jusque-là rattachée à Pita, cette commune rurale, considérée comme la capitale de la pomme de terre, veut voler de ses propres ailes.

L'annonce a été faite par le maire, Elhadj Mamadou DIAO Doumba Bah, au ministre conseiller à la présidence, Bah Ousmane, en tournée dans le Foutah pour sensibiliser les citoyens et transmettre les mots de remerciements du Président de la République. C'est à cette occasion que l’élu local de Timbi-Madina a profité de l’occasion pour faire cette doléance.

Pourquoi la commune rurale de Timbi-Madina, veut se détacher de Pita ? Africaguinee.com a interrogé le maire Diao Doumba.

« Voyant le niveau de développement de Timbi-Madina, voyant aussi la situation démographique, nous avoisinons les 60 0000 (soixante mille) habitants, et Timbi-Madina est très bien lotis en infrastructures, étant aussi un maire de développement pourquoi ne pas regarder plus haut. L'autre facteur, nous sommes à 30 kilomètres du centre de Pita, nous sommes très bien situés. Aujourd'hui, nous sommes en avance dans beaucoup de choses. Bien évidemment, nous souhaitons avancer encore et encore, on ne veut pas reculer. Quand on est un district on veut être une sous-préfecture, on ne veut pas rester éternellement une sous-préfecture. Si on obtient ce qu'on demande, c’est bien. Mais si on ne l’obtient pas, on continuera toujours à chercher à progresser » a expliqué l’élu local.

Diao Doumba indique que son ambition c’est le progrès de la localité. En tant que premier responsable de la Commune Rurale, les demandes faites sont des souhaits de toute la communauté.

« Dieu a fait que je sois élu par la majorité des populations de tout Timbi, donc je peux répondre au nom de toute la population (…) Tous les citoyens de Timbi-Madina veulent le progrès. Il reste à savoir si l’Etat va accorder ou pas. Le Ministre Bah Ousmane a répondu sur beaucoup d’aspects mais il n’a pas encore répondu sur cet aspect-là » a fait savoir le maire

Joint au téléphone le Ministre d’Etat Elhadj Bah Ousmane a expliqué que les demandes sont presque identiques dans toutes les localités qu'il a visitées. Il prévient qu’ils transmettront à qui de droit.

« Timbi et toutes les localités où nous nous sommes rendues, les populations ont des préoccupations qu’on nous confie. Nous les transmettrons à monsieur le président de la République, il n'y a pas de commentaires sur ça. Monsieur le président nous a dépêchés pour sensibiliser et remercier les populations. En retour, si les populations nous confient des messages nous les transmettrons à monsieur le président. Dans toutes les localités il y’a des messages de ce genre » déclare-t-il.

De Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com