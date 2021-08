Covid-19 en Guinée : Une raison "supplémentaire" de s'inquiéter...

CONAKRY-Si jusque-là elle a été plus ou moins résiliente dans la gestion de la pandémie de Covid-19, la Guinée risque de perdre le contrôle avec la troisième vague et ses variants.

Le cumul de cas positifs explose chaque jour et le nombre de décès grimpe. Le 30 juillet, la Guinée a enregistré neuf décès journaliers, un chiffre jusque-là jamais atteint, depuis le début de la pandémie il y a un an et demi.

Depuis mars 2020, le pays a enregistré un cumul d'un peu plus de 25.000 cas contre 229 décès. La campagne de vaccination lancée il y a trois mois, pour couper la propagation de la pandémie, évolue à pas de caméléon. Et l'apparition récentes des nouveaux variants Delta, Alpha et Eta risque de compliquer davantage lutte.

Plus de 1000 malades sont hospitalisés actuellement dans les différents centres de traitement du pays.

Condamnant le relâchement manifeste observé dans les mesures sanitaires et barrières préconisées dans la lutte contre la Covid 19 qui, au début, avait été circonscrite, Alpha Condé a appelé à un sursaut des populations.

Il a instruit la fermeté au Gouvernement dont les membres doivent montrer le bon exemple notamment par le port obligatoire du masque, même pour les personnes déjà vaccinées.

A propos du vaccin, le Chef de l'Etat assure que toutes les dispositions seront prises et des moyens mobilisés pour l’acquisition de doses de tous les vaccins.

A suivre…

Africaguinee.com