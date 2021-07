Université Nongo Conakry : les étudiants de la 12è promotion reçoivent leur diplôme…

CONAKRY-Les Etudiants de la 12ème promotion de l’Université Nongo Conakry (UNC) ont reçu leurs diplômes de fin d'étude, ce samedi 31 juillet 2021. Parmi les 307 étudiants inscrits dans les sept (7) départements répartis en 13 concentrations, 210 sont admis, soit 68,40%.

Etudiants, parents, amis, encadreurs et invités de marques se sont mobilisés ce matin au Palais du Peuple de Conakry, pour accompagner et célébrer ensemble ce moment ‘’inoubliable’’ pour ces nouveaux diplômés de l’Université Nongo Conakry. L'événement a été parrainé par Ansoumane Kaba "Kaba Guiter".

Dans son discours de circonstance, le fondateur de cette institution d’enseignement supérieur a d'abord rappelé un triste souvenir. « Cette cérémonie se tient à peu près un an depuis le décès du père fondateur de notre établissement, le Colonel Mikaël Souaré. C’est l’homme qui, dans sa clairvoyance, a créé cette université, celui qui en a fixé les règles de rigueur, d’excellence et d’honnêteté. C’est à lui qui nous devons tous notre place actuelle », a rappelé Mamadou Cellou Souaré.

Poursuivant son intervention, il précise que l’Université Nongo Conakry, depuis sa création, s’est inscrite résolument dans le processus de promotion de la qualité.

« Sept (7) de nos programmes de Licence sont déjà accrédités par l’Autorité nationale d’assurance qualité (ANAQ) et 4 quatre sont en voie de l’être. Si on compte celui qui vient d’obtenir l’autorisation de fonctionner pour une durée de 5 ans, cela donne 12 programmes agréés et accrédités sur les 13 implantés, soit un taux de 92%. C’est aussi dans ce cadre de quête de la qualité que notre Université a été élue, il y a 3 ans, membre de l’association universitaire de la francophonie (AUF), lui ouvrant ainsi de grandes opportunités de partenariat dont nous avons déjà profité à travers le programme ‘’Mobilité de l’AUF’’ qui nous a permis d’avoir à moindre frais, 4 missions d’enseignement d’éminents professeurs étrangers », a indiqué le fondateur de l’Université Nongo Conakry (UNC).

Au nom de Kaba Guiter, le parrain de cette cérémonie, Djikiné Aly a transmis un message d’encouragement à l’endroit de ces étudiants sortants. « Monsieur Kaba me charge de vous dire de retenir que vous êtes bien formés, que notre système éducatif forme bien parce qu’il en est un des résultats. Il me charge de vous dire de bien définir vos objectifs. Qu’est-ce que vous voulez ? Où vous voulez aller ? Lorsque l’objectif est clairement bien défini, les moyens pour l’atteindre sont faciles à réunir », a transmis aux heureux récipiendaires, le présentant de Ansoumane Kaba.

Pour sa part, le Directeur Général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (ANSS), Malick Sanckon qui a pris part à cette cérémonie, a indiqué que c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour ces nouveaux diplômés. Il les a encouragés à affronter le marché de l'emploi avec courage et détermination.

« Sachez que à partir d’aujourd’hui, tout sera difficile pour vous. Donc, vous devez vous battre pour trouver un emploi. Et quand vous avez un emploi également, vous devez vous battre pour obtenir une promotion, vous battre pour trouver à manger. Il faut comprendre qu’on ne vous fera plus de cadeau. Préparez-vous à affronter la vraie vie qui vous attend après l’obtention de vos diplômes », a lancé Malick Sanckon.

Après plusieurs années de dur labeur qui a abouti l’obtention du diplôme de licence ce matin, les récipiendaires n’ont pas manqué de formuler des remerciements à l’endroit de leurs encadreurs et parents qui ont financé et soutenu leurs études.

« A l’ensemble du corps enseignant de l’UNC, de façon directe ou indirecte, vos enseignements sont acquis. L’acquisition de ces diplômes est la définition de vos efforts. Du Fondateur au vigile, nous vous disons merci pour le temps et la patience.

Chers parents, nous sommes la première promotion 100% payante. Retrouvez en ces modestes mots, notre profonde gratitude pour tous les sacrifices que vous avez faits pour nous, MERCI ! Ces diplômes vous sont dédiés », a martelé Mamadou Kagné Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023