Bac 2021 : Un fondateur d’une école privée incarcéré…

NZEREKORE- Un fondateur d’une école privée a été arrêté puis incarcéré dans la commune urbaine de Nzérékoré le jeudi 29 juillet 2021, pour tentative de corruption et menaces sur sur un délégué.

L’information nous a été confirmée par un responsable de l’éducation de Nzérékoré ce samedi 31 juillet 2021, lors du lancement des épreuves du Certificat d’Etude Elémentaire qui a eu lieu à l’école primaire Oumar Dramé.

Selon le directeur préfectoral de l’éducation de Nzérékoré, c’est suite aux différentes menaces que le délégué Ibrahima Sory Camara a subi, ce dernier a décidé de porter plainte contre X. C’est ce qui a occasionné l’incarcération du fondateur.

« Le fondateur lui-même ignorant les règlements généraux des examens en république de Guinée, selon l’information donnée par le délégué, il est allé prendre contact avec lui nuitamment. Et le délégué a été menacé par la suite par des élèves. Et une nuit, les élèves ont fait irruption dans sa cour, essayer d’incendier son bâtiment. Et il a porté plainte contre X, c’est pour cela que le fondateur s’est retrouvé en prison », a expliqué Moussagbè Diakité, directeur préfectoral de l’éducation de Nzérékoré.

Pour rappel, le délégué Ibrahima Sory Camara, a reçu plusieurs menaces, pendant le déroulement du baccalauréat unique session 2021 dans la ville de Nzérékoré.

Le Chef de la scolarité à l’université de Nzérékoré a frôlé le pire pour s’être opposé à une tentative de corruption par un fondateur d’uné école privée de la place.

Délégué au compte du ministère de l’enseignement supérieur, à l’école primaire Zébéla Tokpa PIVI de Gonia, M. CAMARA s’est fait attaquer tard la nuit du vendredi 23 juillet 2021, pour avoir empêché les candidats de tricher.

Interrogé récemment par notre correspondant basé à Nzérékoré, Ibrahima CAMARA, avait confié que la vie de sa famille est en danger. Il a dit qu’il allait porter plainte contre des responsables d’écoles qui sont allés à son domicile pour le soudoyer.

A suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43