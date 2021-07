Secteur bancaire guinéen : le Groupe Vista acquiert la Bicigui…

CONAKRY-Le Groupe Vista vient d’élargir son réseau de banques en Guinée, Sierra Léone, Gambie et Burkina Faso, à travers l’acquisition de la participation majoritaire de BNP Paribas au capital de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de la Guinée (BICIGUI) qui désormais change de nom et devient Vistagui.

L’annonce a été faite ce jeudi 29 juillet 2021 à l’occasion d’une conférence de presse au siège social de la désormais ex-Bicigui à la Kaloum. Le PCA (président du conseil d'administration) de la Bicigui, Manga Fodé Touré est revenu sur le processus de cette acquisition.

« Depuis 2018, la direction générale de la BICIGUI, les administrateurs, mais aussi les seniors du groupe Lilium Capital travaillent sur l’acquisition de Bicigui par le groupe Vista. Vista était déjà présent en Guinée. La Bicigui est l’une des plus grandes enseignes bancaires de Guinée. C’est une banque implantée dans tous les grands centres économiques du pays et qui est ancrée dans l’économie guinéenne. Aujourd’hui, cette banque change de couleur. C’était du vert et maintenant sous l’égide de M. Tiemtoré va devenir du rouge à côté du groupe Vista. Depuis une quinzaine d’années, les deux banques ont la même stratégie commerciale, sont implantées un peu partout en Guinée, financent certes le corporate, certes un peu plus à la Bicigui qu’a Vista, mais nous avons la même cible de clientèle. Aujourd’hui, nous avons l’occasion de travailler ensemble, de faire le plus grand groupe bancaire de Guinée », a expliqué M. Touré qui, poursuivant, a rassuré la clientèle de deux banques.

« Je peux dire aux clients de deux banques que c’est une synergie qui est en train de naître et qui va faire qu’ils auront beaucoup plus de facilité pour avoir les crédits et de services bancaires adéquats. Qui dit acquisition, dit changement. Changement de système d’informations et d’approche sur la gestion des fondamentaux de la banque, notre objectif étant d’être plus efficace, au service de la clientèle qui a fait confiance aux deux banques depuis très longtemps et de faire un développement harmonieux du groupe Vista ».

Dans son allocution, le président du groupe Vista et de Lilium Capital a évoqué ses ambitions après cette acquisition.

« Cette opération est une étape importante dans la stratégie de croissance de Vista. La nomination de Martial Kapkpovi Goeh-Akue nous permet de bénéficier de son expertise dans le domaine bancaire. L’acquisition de la BICIGUI nous permet de renforcer notre position et de devenir une institution financière incontournable en Guinée où nous détenons déjà une participation majoritaire au sein de Vista Bank Guinée. Nous devenons ainsi le premier groupe bancaire guinéen. L’acquisition de la BICIGUI nous permet également de bénéficier de leur excellent portefeuille de clients fortunés et de grandes entreprises de renom qui vient s’ajouter à notre offre actuelle davantage axée sur les Petites et moyennes entreprises (PME) et la banque de détail. Nous avons désormais l’envergure nécessaire pour mettre en œuvre notre stratégie commerciale orientée vers le numérique et les échanges intra-africains en Afrique de l’Ouest. Portés par cette dynamique, nous pourrons tirer parti des immenses avantages qu’apportera la mise en place imminente de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Le groupe Vista est résolument tourné vers ses clients et investit de manière continue pour mener à bien sa stratégie numérique », a déclaré M. Tiemtoré

Vista Bank comptait déjà 22 agences en Guinée, 9 en Gambie, 19 en Sierra Léone et 18 au Burkina Faso où il a acquis récemment la Banque pour le commerce, l’industrie et l’agriculture devenue Vista Bank Burkina. Avec l’acquisition de la Bicigui qui devient désormais Vistagui, le groupe Vista élargit son réseau d’agences bancaires de Vista en Guinée.

« Nous croyons en la Guinée c'est pourquoi, nous renforçons nos capacités ici, nous investissons également, nous mettrons aussi en Guinée un Holding qui va piloter la zone ZMAO. C'est pour dire la confiance que nous avons à la politique du développement économique élaboré par le chef de l'État et son Gouvernement et le soutien que nous avons toujours obtenu des autorités et de la banque centrale qui nous a bien conseillé et accompagné dans toutes nos opérations que nous faisons ici », a indiqué M. Tiemtoré.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06