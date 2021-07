Jeux Olympiques de Tokyo : Tahirou Bah et Aïssata Deen aussi éliminés…

TOKYO- Décidément le miracle n’a pas encore lieu du côté des athlètes guinéens engagés aux 32ème olympiades de Tokyo. Quatre des Cinq athlètes représentant le tricolore de Guinée sont déjà éliminés des joutes.

Après Mariama Lamarana Touré (nageuse) arrivée en retard, Mamadou Samba Bah (Judoka) battu au 16ème de finale, Aïssata Deen Conté (Athlétisme) a été aussi éliminée la nuit de ce jeudi 29 au vendredi 30 juillet.

L’athlète guinéenne a terminé 7ème de sa course en tour préliminaire du 100 mètres féminin. Ce maigre classement de Deen Conté équivaut à son élimination pure et simple puisqu’elle a été dépassée durant la deuxième partie de la course.

Même son de cloche chez Tahirou Bah en natation. Si le jeune nageur a amélioré son propre record au classement mondial en occupant la 60ème place alors qu’il occupait jusqu’à maintenant la 130ème place mondiale, il a terminé 5ème sur 8 nageurs.

Désormais il ne reste plus que la lutteuse Fatoumata Yarie Camara en lice. La médaillée de bronze aux Jeux Africains de Rabat en 2019, doit quant à elle combattre le 04 août 2021 dans la catégorie des moins de 57 Kg.

A suivre…

