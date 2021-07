INTEGRA : session de sensibilisation de bénéficiaires sur les risques liés à la migration et les opportunités locales pour réussir en Guinée

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), initié conjointement par l’Union européenne et le Gouvernement guinéen a procédé à une session de sensibilisation durant la semaine du 19 au 24 juillet 2021 à Taouyah pour informer les bénéficiaires du programme INTEGRA sur les risques de la migration dangereuse, les règles et cadres juridiques de la migration régionale et internationale.

Mis en œuvre par l’agence Enabel et en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune, ces séances de sensibilisation ont pour but de faciliter la compréhension de la règlementation de la migration, d’informer des risques de la migration dangereuse et d’aider les bénéficiaires du programme Integra à identifier des opportunités locales pour réussir en Guinée.

En présence d’animateurs de l’Organisation Guinéenne pour la Lutte contre la Migration Irrégulière (OGLMI), ce sont 76 bénéficiaires du programme Integra basés sur le site du centre d’incubation des métiers de la confection textile à Taouyah qui ont assisté à ce module de sensibilisation sur la migration et les opportunités locales de développement.

Sylla Salifou, bénéficiaire du programme Integra s’exprime sur l’importance de cette session de sensibilisation : « La sensibilisation que nous venons de suivre est très importante car elle nous a donné des notions sur des concepts tels que les différents types de migration, leurs implications administratives et la migration dangereuse. On a également compris l’importance d’émigrer par la voie légale car ça nous permet de mieux nous intégrer dans le pays d’accueil. Après cette sensibilisation, je recommande à la jeunesse guinéenne de se tourner vers des programmes comme Integra. »

Ce module de sensibilisation a porté sur le contexte de la migration en Guinée, la migration dangereuse, les alternatives locales à la migration dangereuse, le soutien psycho-social des personnes migrantes de retour et les mécanismes existants pour leur réinsertion socio-professionnelle. Cette activité a également servi de cadre de discussions, d’échanges et de partage d’expériences entre les communautés locales et les personnes avec une expérience de migration.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

En définitive, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

Suivez INTEGRA Guinée sur Twitter| Facebook |

Suivez la Délégation de l'Union européenne en Guinée sur Twitter | Facebook |

#INTEGRA_GUINEE | #AfricaTrustFund | #PNUD | #ITC | #ENABEL | #GIZ | #TeamEurope | #EUSolidarity | #AUEU | #UE | #GOVGN