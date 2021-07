Guinée : Pourquoi la Direction des marchés publics a été rattachée à la Présidence?

CONAKRY-Dans un décret pris ce mercredi 28 juillet, le président Alpha Condé a modifié l'article 3 alinéa 3 de la loi L2018/ 028 /AN du 5 juillet 2018, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations des services publics.

Dans son acte, le président de la république a d'abord ordonné l'abrogation de l'article 3 alinéa 3 de la loi L 2018/ 028 /AN du 5 juillet 2018.

Le Chef de l'Etat a, ensuite placé la Direction en charge du contrôle des procédures de passation, de l'exécution des marchés publics et délégations des services publics, sous autorité directe.

Pourquoi ce changement ? Ce jeudi 29 juillet 21, Alpha Condé s'est justifié, déclarant que c'est en raison des "défaillances et disfonctionnements" relevés et "d’insuffisances", qu'il a décidé de rattacher cette direction anciennement sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023