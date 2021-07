Guinée : Des "recommandations pertinentes" pour une sortie de crise…

CONAKRY-La Commission de Suivi du Code de Bonne Conduite des partis politiques (CSCBC), avec l’appui technique de NDI (National Democratic Institute) et un financement de l’USAID, à travers son programme "Renforcement des capacités électorales et de responsabilisation, normes ordonnées et gouvernance démocratique (BEACON-DG)", a présenté ce vendredi 30 juillet 2021 les résultats de ses actions de monitoring qu’elle a eu à conduire depuis Juin 2020 sur le territoire guinéen, pour veiller au respect du code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée.

Pour une sortie de crise durable en Guinée, les membres de la Commission ont formulé des recommandations pertinentes au Gouvernement, aux partis politiques, à la CENI (Commission électorale nationale indépendante) au cadre permanent du dialogue politique et social, mais aussi à la communauté internationale.

Ce monitoring a consisté à faire la collecte, la gestion et l'analyse des données par le directoire national et régionaux de la CSCBC afin de renforcer leur capacité à contrôler le respect des dispositions du Code de bonne conduite et à plaider pour le fair-play et la tolérance politique avant, pendant et après les élections.

Au total, 28 moniteurs dont 17 à Conakry et les villes environnantes (Coyah et Dubréka), 11 au niveau des régions, ont été recrutés et formés pour mener à bien leur mission. La finalité de cette action de monitoring est d’amener les acteurs politiques à s'engager pacifiquement dans le processus électoral à travers le respect et la mise en œuvre des principes et règles du Code de bonne conduite. La CSCBC a fait un état des lieux régulier et a formulé des recommandations aux partis politiques signataires incriminés et aux différents acteurs impliqués dans le processus électoral pour un respect rigoureux des dispositions dudit code.

À l’issue des six (6) mois du monitoring (1er juillet au 31 décembre 2020), la CSCBC a fait un certain nombre de constats dont les initiatives prises par les partis politiques pour l'éducation civique de leurs militants et la formation de leurs délégués et mandataires à la maîtrise des opérations de vote.

Selon la Commission de Suivi du Code de Bonne Conduite des partis politiques (CSCBC), dans le cadre de l’éducation civique des militants et sympathisants par les partis politiques, les résultats remontés par les moniteurs ont laissé entrevoir un effort dans ce sens.

Ainsi, selon la commission, il apparait que 51% des Moniteurs affirment que les partis politiques ont pris effectivement des initiatives ; 41% l’ont attesté en partie contre 7% qui estiment qu’aucune initiative n’a été prise en la matière, ce qui est largement marginal. Quant à la formation des Délégués des partis politiques qui représentent le candidat dans le bureau de vote le jour du scrutin, il ressort dans toutes les régions couvertes par le monitoring de la CSCBC que 86% des Moniteurs disent Oui, 14%, en Partie contre 0%, Non.

"Ces performances globalement satisfaisantes des partis politiques dans la formation des Délégués se justifieraient par le soutien technique que leur a apporté le NDI avec le financement de l’USAID. Cet appui a consisté à la formation de Maîtres formateurs issus des douze partis candidats, la dotation en kits de supervision des opérations de vote composés de grilles et de guides des Délégués. En outre, le climat de méfiance des partis candidats vis-à-vis de l’organe de gestion des élections (CENI et ses démembrements), a amené ces partis à s’engager dans le déploiement de leurs représentants dans les bureaux de vote", a expliqué Mamadou Fofana avant de faire part de leurs recommandations à tous les acteurs.

En ce qui concerne le dialogue politique, la Commission de Suivi du Code de Bonne Conduite des partis politiques (CSCBC) préconise d’engager et de poursuivre un dialogue franc et inclusif avec tous les acteurs politiques et sociaux pour un règlement pacifique de la crise post-électorale en offrant toute la garantie quant à la mise en application de l’ensemble des résolutions qui en résulteraient. La CSCBC propose également d’impliquer les religieux et leaders d’opinions dans la recherche de l'apaisement politique.

« Nous appelons au respect des droits et libertés individuels et collectifs, garantir un jugement équitable pour les personnes prévenues et détenues dans le cadre du processus politique et électoral ; Procéder à l’abandon des poursuites judiciaires et la libération des détenus politiques ; Faire l’état des lieux sur les cas de violence et la destruction des biens matériels privés et publics afin de dédommager les victimes ; Élucider les cas de mort dans le cadre des manifestations politiques et rendre justice aux victimes », a ajouté le porte-parole de la CSCBC tout en formulations des recommandations fortes à la Commission électorale nationale indépendante CENI, au gouvernement guinéen, à la société civile, à la communauté internationale ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers.

A la CENI : Renforcer la transparence autour des élections pour améliorer la confiance entre les partis politiques et les autorités conformément à l’article 2 du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée qui dispose : « Soutenir la tenue, à bonne date, d'élections libres, démocratiques et transparentes organisées par la CENI » ; Afficher les listes électorales, gage de transparence du processus électoral ; Informer et sensibiliser davantage les populations sur le processus électoral ; Rendre opérationnelle et accessible le site de la CENI pour les échéances électorales à venir ; Faire la révision annuelle de la liste électorale conformément à la loi ; Veiller et sécuriser de manière professionnelle la chaine de remontée des PV ; Observer la neutralité et l’impartialité entre les candidats en lice.

Au Gouvernement : Observer la neutralité et l’impartialité de l’administration entre les acteurs ; Créer les conditions devant permettre le renforcement d’un climat de confiance entre les acteurs politiques conformément à l’article 1er du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée qui dispose : « Promouvoir un esprit républicain par l'instauration d'un climat de confiance entre les partis politiques d'une part et entre les autorités compétentes et les partis politiques » en respectant le principe de neutralité tels que prescrit par le code électoral et le code de déontologie des administrateurs territoriaux ; Permettre aux partis politiques de mener leur campagne en toute sécurité sur toute l’étendue du territoire national conformément à l’article 7 du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée qui dispose : « Respecter les droits et libertés de tous les citoyens, de tout parti politique légalement constitué et de tout candidat à : Circuler partout où seront organisées les élections les concernant ; Faire campagne en toute sécurité ; Faire connaître leurs idées, projet de société et programmes politiques sans entraves et sans préjudice à leur intégrité physique, morale et matérielle ».

Garantir un jugement équitable pour les personnes prévenues et détenues dans le cadre du processus politique et électoral ; Faire l’état des lieux sur les cas de violence et de destruction des biens matériels privés et publics afin de dédommager les victimes ; Élucider les cas de mort dans le cadre des manifestations politiques, rendre justice et rétablir les victimes dans leurs droits ; Consolider les acquis démocratiques ; Éviter les restrictions et la coupure de la connexion internet pendant les périodes électorales afin de permettre aux utilisateurs d’avoir accès aux réseaux sociaux et aux autres canaux d’information et de communication.

A la société civile, à la communauté internationale et aux partenaires techniques et financiers : Impliquer les religieux et leaders d’opinions dans la recherche de l'apaisement politique ; Veiller au bon déroulement du processus électoral ; Participer activement à la sensibilisation des parties prenantes du processus électoral pour des élections apaisées.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023