Pr Hassane Bah : "le corps déclaré disparu à la morgue a été retrouvé…"

CONAKRY- C'est une information de dernière minute qui vient de parvenir à notre rédaction. Le corps de la femme déclaré disparu mardi 27 juillet, à la morgue de l'hôpital Ignace Denn a été retrouvé.

Selon le Pr Hassane Bah, qui s'est confié à Africaguinee.com, il s'agissait d'une substitution de corps et d'une disparition.

"Le corps déclaré disparu hier a été retrouvé, il s'agissait bel et bien d'une substitution de corps et non d'une disparition. La famille est sur place en ce moment. Celle aussi qui avait récupéré le corps qui ne lui appartenait pas est déjà sur place.

Les deux familles sont en train de se concerter sur la procédure à faire. Si l'autre famille décide de faire une exhumation (l'inhumation a déjà eu lieu à Sanoyah, ndlr), on le fera, ou bien si elle accepte, c'est à sa discrétion", a confié le Pr. Hassane Bah, Chef service de la Médecine légale à l’hôpital Ignace Deen de Conakry.

