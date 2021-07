João Lourenço à Conakry : La Guinée et l'Angola signent un mémorandum d'entente...

CONAKRY- L'axe de coopération Conakry-Luanda se renforce ! En marge de la visite, ce jeudi 29 juillet 2021, de João Lourenço à Conakry, le ministre guinéen des affaires étrangères et son homologue angolais ont signé aujourd'hui, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques. La signature de ce mémorandum s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et Angola.

Ibrahima Khalil Kaba qui a présidé cette cérémonie a tenu à rappeler que depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en 2010, la Guinée a signé plusieurs accords avec les autorités angolaises. D'après le Ministre guinéen des affaires étrangères, tous ces accords entrent dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

"La signature à Luanda en 2011 de l'accord de coopération et l'accord portant sur la création de la grande commission mixte de coopération ainsi que la signature aujourd'hui d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre nos deux ministères, sont entre autres des signes encourageants pour élargir davantage les bases de nos relations bilatérales", a expliqué Ibrahima Khalil Kaba.

Le chef de la diplomatie guinéenne souligne que la Guinée dispose plusieurs domaines de développement à explorer.

"La volonté de nos deux leaders de construire une Afrique libre, unie, prospère et stable nécessite une réelle coopération bilatérale dont les opportunités sont multiples et variées. Que ce soit dans les domaines des mines, de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, la recherche scientifique et la diplomatie, la république de Guinée offre de véritables potentialités à explorer avec la république sœur d'Angola", a ajouté Dr. Kaba.

Le Ministre des relations extérieures de l'Angola a, pour sa part, souligné que la signature de ces accords permet de concrétiser les liens d'amitié et de fraternité entre Conakry et Luanda.

"Les relations amicales qui lient la Guinée et l'Angola remontent aux années que nous connaissons tous et cela nous permet de parvenir à la concrétisation des accords. Nous savons ce que feu le Président Ahmed Sékou Touré a fait (pour l'Angola). Il était un promoteur du panafricanisme et un combattant inconditionnel. Donc, les accords qu'on va signer aujourd'hui nous permettront de concrétiser tout ce que nous avons envie comme projets dans le cadre du renforcement des liens entre nos deux pays", a indiqué Tété Antonio.

