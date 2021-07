Conakry : la Banque UBA Guinée et NSIA lancent de nouveaux produits...

CONAKRY-Pour satisfaire aux besoins de sa clientèle, la Banque UBA (United for Africa) Guinée, en partenariat avec le Groupe NSIA Assurance, a procédé au lancement de nouveaux produits ce mercredi 29 juillet 2021. L’évènement s’est déroulé lors d’une conférence tenue, dans les locaux de UBA Guinée sis à Kaloum, a-t-on constaté sur place.

Ces nouveaux produits innovants sont adaptés et adaptables aux clients de UBA Banque Guinée. Il s'agit notamment de l’assurance utile qui permet de garantir les études aux enfants, le compte UBA épargne pour enfant, le compte parrainé qui va répondre à une problématique en cas de disparition d’un parent et les produits d’assistances auto.

Le lancement de ces nouveaux produits a connu la présence de hauts dirigeants des deux institutions partenaires. On notait la présence du Directeur de la Trésorerie M. Mohamed Lamine Dabo, représentant le Directeur Général de la banque UBA Guinée, la Directrice Générale d’NSIA Assurance et NSIA Vie Assurance Mme Baldé Maimouna Barry, la Directrice marketing communication de UBA banque Guinée Mme Diallo Fanta Kaba.

« L’objectif de cette rencontre est le lancement du partenariat avec UBA Guinée. La banque d'assurance est un canal à travers lequel les banques vendent les produits d’assurance via leurs guichets. C’est une opportunité pour UBA de renforcer ses produits à travers sa clientèle et pour NSIA aussi de rentrer dans le cadre de sa mission d’apporter des solutions d’assurance, de protection et de financement au plus grand nombre à travers ses clients privilégiés, ses partenaires de choix qui est UBA. A travers UBA, nous avons accès à un haut portefeuille et nous rentrons dans le cadre stratégique du groupe NSIA », a déclaré Mme Baldé Maimouna Barry, Directrice Générale d’NSIA Assurance et NSIA vie assurance.

Pour ce faire enchaine la Directrice, « nous avons sélectionné des produits adaptés et adaptables aux clients UBA, c’est le cas de l’assurance utile qui permet de garantir les études des enfants, le compte UBA épargne pour enfant. Le compte parrainé qui vient répondre à une problématique en cas de disparition d’un parent qu’il y ait un montant à reverser, les produits d’assistances auto » a cité Mme Baldé Maimouna Barry, Directrice Générale de NSIA Assurance et NSIA vie assurance.

Ayant pris connaissance de ce ces produits, les responsables de la banque UBA ont promis de faire leur promotion à travers leurs canaux digitaux.

«Nous avons pris connaissance de ces produits et ce dont nous avons l’obligation de faire la promotion à travers nos canaux auprès de nos clientèles. C’est des produits de qualité, UBA en tant que panafricain où d’ailleurs nous sommes présents dans 20 pays africains, et en Guinée, en terme des produits digitaux, UBA est l’institution pionnière. Donc, c’est un choix privilégié et nous ferons tout pour que ces produits soient diffusés auprès de notre clientèle dans l’intérêt des deux institutions », a déclaré le représentant du Directeur Général de la banque UBA Guinée, M. Mohamed Lamine Dabo.

C’est un projet qui a fait l’objet de plusieurs mois d’études. Il va permettre à la population d’avoir une proximité en terme de produits, services et de qualité a précisé pour sa part Mme Diallo Fanta Kaba, Directrice marketing communication UBA banque Guinée.

« Nous avons procédé au lancement simultanément de plusieurs de nos produits. Nous travaillons sur ce projet depuis plusieurs mois. C’est un projet qui va permettre à la population d’avoir une proximité en terme de produits, services et de qualité. Et avec la couverture NSIA plus UBA, les personnes auront une flexibilité quant à leur couverture en terme de dommage lorsqu’il y a des sinistres ou autres » a-t-elle ajouté.

