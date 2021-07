Un candidat au BEPC se fait éliminer : "Je préfère mon téléphone que de continuer…"

MAMOU-Un candidat au BEPC (brevet d'étude de premier cycle) s'est fait éliminer au centre de Grand-Ducal dans la commune urbaine de Mamou ce mardi 27 juillet 2021.

Trouvé avec un téléphone à l'aide du détecteur métallique, le candidat a été obligé de détruire son appareil avec lequel il comptait frauder. Mais entre garder son portable synonyme d'élimination et le détruire pour continuer l'évaluation, le choix a été vite fait par ce collégien.

Le candidat a choisi de garder son téléphone et être éliminé. Interrogé sur cet incident, le directeur préfectoral de l'éducation de Mamou, Mamady Magassouba a apporté des précisions sur cette scène qui paraît surréaliste.

"Aujourd'hui, un candidat s'est fait éliminer au centre de Ducal. Il a osé venir au centre avec un téléphone. À l'aide du détecteur métallique, on a pris son téléphone. On lui a demandé de le détruire, il a refusé. On lui a dit de faire le choix. S'il préfère le téléphone que le Brevet pendant qu'il a étudié toute une année ? Il a dit qu'il préfère son téléphone. On lui a restitué son portable, il est parti", confié le DPE de Mamou.

Plusieurs téléphones ont détruits pendant le Baccalauréat à Mamou. D'autres appareils mis sous scellés à la DPE, seront remis à la justice pour des fins d'enquête, a-t-on appris.

Habib Samaké

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou