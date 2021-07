Suppression de bonus : Les précisions de Mohamed Lamine Kéita de Orange Guinée…

CONAKRY-Pourquoi Orange Guinée a supprimé les bonus vendredi ? La société réserve-t-elle d'autres surprises à ses abonnés ? Africaguinee.com a interrogé le responsable de la division communication institutionnelle à Orange Guinée, M. Mohamed Lamine Kéita.

AFRICAGUINEE.COM : Des milliers de clients d’Orange Guinée s’interrogent sur les motifs de la suppression des bonus du vendredi notamment. Quelle explication avez-vous à donner?

MOHAMED LAMINE KEITA : Il est important que nous puissions communiquer à l’endroit de nos clients pour les rassurer et leur donner plus de détails afin qu’ils puissent comprendre la décision. Aujourd’hui, nous faisons face à une nouvelle redevance qui nous amène à payer des taxes sur la gratuité que nous offrons aux clients, notamment les 20 Gnf sur chaque minute d’appel. Par exemple, si vous appelez vers un numéro Orange et que vous avez des bonus, normalement on considère cela comme un appel gratuit.

Cet appel gratuit va quand même faire l’objet d’une redevance de 20 Gnf chaque minute d’appel. Donc, il était important pour l’opérateur de revoir cette politique de bonus notamment en ce qui concerne les bonus du vendredi et les 25% de bonus de paiement de crédit via Orange money afin de réaménager et revenir après avec des propositions plus intéressantes.

Au-delà de cette suppression, est-ce que Orange réserve des surprises à ses clients ?

Je voudrais préciser que la suppression ne concerne que les bonus d’appels du vendredi et les bonus de paiement de crédit via Orange money. Par contre, si vous recherchez votre pass internet via Orange money vous avez toujours des bonus. Si vous achetez une carte de 100 ou de 200 mille vous bénéficiez encore de bonus. Il y a des clients qui reçoivent directement des messages promotionnels où ils gagnent de bonus.

Un dernier message à l'endroit de vos clients ?

Nous voulons rassurer nos clients qu’il y a encore beaucoup d’autres produits et services qui sont à leur disposition qui peuvent leur permettre d’effectuer des appels à longue durée. Il s’agit des offres Choco: Choco malin, Choco magic et Choco maxi où chaque client, en fonction de son revenu, peut trouver le moyen de combler ses déficits et de pouvoir appeler suffisamment ses proches.

Propos recueillis par Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com