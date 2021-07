Mercato: Dabo à la Juventus, Algassim Bah et Aguibou rejoignent Mady à l'Olympiakos

CONAKRY- La ‘’moisson’’ s’annonce bonne pour les internationaux guinéens pendant ce mercato estival. Plusieurs poulains de Didier Six et des pépites en vue pour le Syli national de Guinée ont connu des fortunes diverses dans le marché des transferts pour la saison 2021-2022. Votre quotidien Africaguinee.com, vous fait le point sur le mercato des internationaux guinéens.

Ibrahima Sory Conté, milieu de terrain du Syli national de Guinée du haut de ses 30 ans vient de poser ses valises en Israël. Cet international guinéen a signé au sein du FC Bnei sakhnin un contrat de deux saisons. Ancien sociétaire d’Anderlecht Belgique et du Beroe Zagoraen Bulgarie, Ibrahima Sory Conté compte 46 sélections, 3 buts marqués avec le Syli national de Guinée.

Abdoulaye Dabo…Italie

Sociétaire du FC Nantes, Abdoulaye Dabo a été prêté à la Juventus de Turin avec pour option d’achat estimée à 1, 5 M€. Selon nos confrères français de 20 Minutes, le milieu offensif de 20 ans, a été négocié par le club Italien pour une somme de 500.000 €. Plus jeune joueur de l’histoire du FC Nantes à avoir signé pro (à 16 ans), Dabo s’est fait une place dans l’équipe réserve turinoise et va donc y poursuivre sa progression.

Mohamed Bayo, auteur de 22 buts et 7 passes décisives la saison dernière qui a permis la montée su Clermont foot dans l’élite du football français fait la convoitise de plusieurs clubs de France et d’Europe. L’attaquant guinéen de 22 ans, même si aucune écurie ne semble se démarquer retient déjà l’attention de l’AS Saint-Etienne en France et d’Anderlecht en Belgique pour le guinéen.

Le goalkeeper du Syli senior Aly Keita prolonge son contrat avec Östersund FK

Agé de 34 ans, le gardien titulaire du Syli national continuera pour les deux prochaines saisons (2024) à Östersund FK. Arrivé en 2014 à Östersund FK. Aly Keita n’a joué que 12 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Östersund parce que souvent embêté par des blessures.

Grèce Algassim BAH….

Après des débuts retentissant en sélection cadette de Guinée, le jeune Algassim BAH va rejoindre la crème du championnat Grec. Pour un contrat de 4 saisons, l’attaquant guinéen va rejoindre le désormais ‘’ redoutable’’ milieu de terrain guinéen de l’Olympiakos de Pirée, club champion de Grèce Mady Camara et de l’autre sociétaire du Syli Aguibou Camara.

Momo Yansané file au FC Shériff Tiraspol en Moldavie….

Momo Yansané, en fin de prêt en Russie au Nizhny Novgorod s’est engagé en faveur du FC Shériff Tiraspol, club de première division en Moldavie.

L’ex sociétaire du Hafia Fc a signé un contrat de 3 ans dans l’actuel 2e de la National Division en Moldavie. C’est sur le compte Twitter du club moldave que l’arrivée du guinéen a été officialisé

Abdoulaye Cissé en D2 Turc

L’ancien du Fello Star de Labé et du club français d’Angers a souscrit pour un contrat de deux ans sous les couleurs du Kocaelispor, club de D2 en Turquie. Agé de 25 ans, Abdoulaye Cissé a joué en Serbie avec le FK Novi Pazar. Sur un total de 30 matchs disputés, le défenseur a inscrit 6 buts pour 15 cartons jaunes et deux expulsions.

Aguibou Camara tout comme Algassim BAH, signe chez le champion de Grèce

En fin de contrat stagiaire pro, avec le champion de France de Ligue 1 pour la saison 2020-2021, Aguibou ne signera pas un contrat professionnel à Lille, son club formateur. Arrivé chez les dogues lillois en 2019, Aguibou Camara vient de parapher un contrat de quatre ans avec l’Olympiacos, champion de Grèce en titre. Il retrouvera dans ce club trois autres guinéens.

A suivre….

